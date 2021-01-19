دراسة: شخص من بين ثمانية في إنجلترا مصاب بكورونا

كشفت دراسة رسمية نشرها مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، اليوم الثلاثاء، أن شخصا من ثمانية في إنجلترا أُصيب بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وأفاد بأن شخصا من أصل عشرة في ويلز، وشخصا من 13 في إيرلندا الشمالية، وشخصا من 11 في إسكتلندا أصيبوا بالفيروس في الفترة نفسها.

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وجاء الارتفاع في إنجلترا في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، على خلفية انتشار السلالة الجديدة المتحورة من الفيروس.

واستند مكتب الإحصاء الوطني في إحصاءاته إلى فحوص الأجسام المضادة التي أُجريت بشكل عشوائي لدى السكان، وأتاحت بالتالي أيضا تحديد الأشخاص المصابين الذين لا تظهر عليهم عوارض المرض وليس فقط هؤلاء الذين تكون نتيجة فحصهم إيجابية.

وتشهد بريطانيا حاليا موجة ثالثة من الفيروس، أكثر فتكا. وسجلت البلاد حوالى 90 ألف وفاة لأشخاص كانت فحوصهم إيجابية، في أسوأ حصيلة في أوروبا.

وينسب الانتشار القوي للفيروس إلى سلالة جديدة تعتبر شديدة العدوى ظهرت في بريطانيا.

وفي إنجلترا وويلز، كان إجمالي معدل الوفيات في الأسبوع الأول من كانون الثاني/ يناير، أعلى بنسبة 45,8% من المعدل المسجل في السنوات الخمس الماضية بحسب مكتب الإحصاء الوطني الذي حذر في الوقت نفسه من أن البيانات قد تكون غير دقيقة بسبب التأخر في تسجيل الوفيات خلال فترة عطلة الميلاد.

وشهدت لندن التي تضررت بشكل خاص بسبب الموجة الأخيرة، ارتفاعا بنسبة 85% للوفيات مقارنة مع المعدل المسجل في الفترة نفسها في السنوات الخمس الماضية.

وأعلن وزير الصحة مات هانكوك الذي أصيب بالفيروس العام الماضي، على تويتر الثلاثاء أنه سيمضي فترة حجر صحي حتى الأحد بعد احتمال مخالطته شخصا مصابا.