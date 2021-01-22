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اتفاق بين "الصحة العالمية" و"فايزر": تأمين 40 مليون جرعة للدول الفقيرة

تاريخ النشر: 22/01/2021 - 21:30

اتفاق بين "الصحة العالمية" و"فايزر": تأمين 40 مليون جرعة للدول الفقيرة
(أرشيفية أ. ب.)
عرب ٤٨ / أ ف ب

أعلنت منظمة الصحة العالمية وتحالف "فايزر- بايونتيك" اليوم، الجمعة، اتفاقا يتيح تأمين 40 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد لمنصة كوفاكس لصالح الدول الأكثر فقرا.

وقال رئيس فايزر، ألبرت بورلا، في مؤتمر صحافي مع منظمة الصحة العالمية إن جرعات اللقاح الفاعل بنسبة 95 في المئة ستباع "بسعر الكلفة" على أن تسلم خلال الربع الاول من هذا العام.

وأقيمت منصة "كوفاكس" في محاولة للسماح بتوزيع منصف للقاحات ضد كورونا، وثمة خيار أمامها أيضا مع مصنع اللقاحات في الهند "سيروم انستيتيوت أوف إنديا" للحصول على مئة مليون جرعة من لقاح "استرازينيكا- أكسفورد". ويتوقع تسليم غالبية هذه الجرعات خلال الربع الأول من العام أيضا. ولكن على منظمة الصحة العالمية أن تعطي قبل ذلك موافقتها الطارئة على هذا اللقاح بحدود منتصف شباط/فبراير.

وحتى الآن، وحده لقاح "فايزر-بايونتيك" حظي بموافقة المنظمة.

وأسفر وباء كوفيد-19 عن أكثر من مليوني وفاة في العالم منذ رصده للمرة الأولى في الصين في كانون الأول/ديسمبر 2019.

وقال مدير منظمة الصحة، تيدروس أدانوم غيبريسوس: "ليست اللقاحات وحدها التي ستساعدنا في وضع حد لهذا الوباء، إنه التلقيح".

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#فايزر
#لقاح
#فيروس كورونا

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