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"موديرنا": لقاحنا فعّال ضد طفرتي كورونا

تاريخ النشر: 25/01/2021 - 17:06

"موديرنا": لقاحنا فعّال ضد طفرتي كورونا
(أ ب)
عرب ٤٨

أعلنت شركة "موديرنا" الأميركيّة، اليوم، الإثنين، أن لقاحها المضاد لفيروس كورونا فعّال ضدّ الطفرتين البريطانيّة والجنوب أفريقيّة.

وأكدت الشركة في نهاية تجاربها أن الخبراء يتوقعون أن يحمي اللقاح من عدوى "الطفرات المكتشفة حتى تاريخه"، وأوضحت "موديرنا" أنها عملت على تطوير جرعة إضافية لزيادة الحماية منذ النسخ المتحوّرة.

ويوم الجمعة الماضي، قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن هناك أدلّة تشير إلى أن النسخة الجديدة المتحوّرة من فيروس كورونا التي رصدت في بريطانيا "أكثر فتكا".

وحتى الآن تحدّثت وزارة الصحّة البريطانيّة عن أن الطفرة "معدية أكثر".

وقال خلال مؤتمر صحافي في داونينغ ستريت "يبدو الآن أيضا أن هناك بعض الأدلة على أن النسخة المتحوّرة الجديدة... قد تكون مرتبطة بدرجة أعلى من الوفيات".

والأسبوع الماضي، أعلنت شركة "فايزر" أن لقاحها فعّال ضد الطفرة البريطانية، دون أن تعلن – إلى الآن – إن كان اللقاح فعّال ضد الطفرة الجنوب أفريقيّة.

والخميس الماضي، كبير مستشاري الرئيس الأميركي جو بايدن الطبيين، أنطوني فاوتشي، إنّ طفرة كورونا الجنوب أفريقيّة "مقلقة أكثر" البريطانيّة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن فاوتشي قوله إن السلالة المكتشفة في بريطانيا توجد في 20 ولاية أميركية على الأقل، وأضاف أن "السلالات الجديدة تظهر دائما ويجب التعامل معها بحذر جديد"، مضيفا أن "فيروسًا مثل كورونا يتغير بشكل دائم ومعظم التحور لا يؤثر على فعالية اللقاح".

كما شدّد فاوتشي على ضرورة مضاعفة إنتاج اللقاحات لمكافحة تحوير فيروس كورونا، مشيرا إلى أن "هناك بدائل إذا اضطررنا لتعديل اللقاحات، لكن إلى الآن يبدو أن اللقاحات ستكون فعالة ضد السلالات الجديدة".

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#موديرنا
#فيروس كورونا
#لقاح كورونا
#الطفرة البريطانيا
#جنوب أفريقيا

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