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"سانوفي" الفرنسية ستدعم "فايزر" بتصنيع 125 مليون جرعة لقاح

تاريخ النشر: 27/01/2021 - 17:21

"سانوفي" الفرنسية ستدعم "فايزر" بتصنيع 125 مليون جرعة لقاح
(أ ب)
عرب ٤٨ / أ ب

صرّحت شركة الأدوية الفرنسية "سانوفي"، اليوم الأربعاء، أنها ستساعد في تصنيع 125 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا، الذي طورته شركتا "فايزر وبيونتيك"، بينما يواجه لقاحها المرشح "تأخيرات".

ستنتج شركة "بيونتيك" الألمانية مبدئيًا اللقاحات في منشآت "سانوفي| بفرانكفورت، بدءًا من الصيف المقبل، وفقًا لبيان سانوفي اليوم الأربعاء. لم تكشف الشركة عن التفاصيل المالية للاتفاق.

ضغطت الحكومة الفرنسية على "سانوفي" لاستخدام مرافقها للمساعدة في صنع لقاحات منافسة، نظرًا لارتفاع الطلب، والمشكلات المتعلقة بإمدادات اللقاحات القليلة المتوفرة بالفعل.

قالت "سانوفي" إنها وشريكتها البريطانية "غلاكسو سميث كلاين" ستبدآن تجربة المرحلة الثانية الجديدة للقاح الشهر المقبل.

قالت الشركتان الشهر الماضي إن لقاحهما لن يكون جاهزًا حتى أواخر عام 2021 لأن فعاليته لكبار السن بحاجة إلى تحسين.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#سانوفي
#شركة أدوية
#فايزر
#لقاح كورونا

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