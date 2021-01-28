  2. صحة
  3. صحة

وزارة الصحة توصي الحوامل في الثلث الأول بعدم أخذ لقاح كورونا

تاريخ النشر: 28/01/2021 - 19:26

وزارة الصحة توصي الحوامل في الثلث الأول بعدم أخذ لقاح كورونا
صورة توضيحية (أ ب)
عرب ٤٨

أوصت وزارة الصحّة الإسرائيليّة، اليوم، الخميس، الحوامل بعدم أخذ لقاح كورونا في الأشهر الثلاثة الأولى للحمل.

ومع ذلك، تبيّن في نقاش أجرته الوزارة اليوم أنّ لا إثبات أنّ اللقاح يسبّب ضررًا في أي مرحلة من مراحل الحمل، وأوصت النساء اللواتي أخذن الجرعة الأولى من اللقاح، ثم تبيّن أنهّن حوامل، بأن يأخذن الجرعة الثانية.

ولم تغيّر الوزارة تعليماتها بخصوص المرضعات، وبإمكانهنّ الحصول على اللقاح. كما أوصت الوزارة الحوامل المعرّضات لخطر الإصابة بالفيروس، مثل العاملات في قطاع الصحّة أو التدريس، بالحصول على اللقاح.

أما بخصوص التوصية بعدم حصول الحوامل في الثلث الأوّل من الحمل على اللقاح، أوضحت وزارة الصحّة أنّ "الثلث الأوّل من الحمل يمتاز بنسبة مرتفعة نسبيًا من النزيف أو الإجهاض وتشكيل تشوّهات جينية، دون أي علاقة بكورونا"، وتابعت الوزارة "لمنع حصول ربط، حتى لو كان عرضيًا، بين الحصول على اللقاح وهذه الظواهر، نوصي الحوامل غير المعرّضات لخطر الإصابة بالفيروس بالحصول على اللقاح بدءًا من الثلث الثاني من الحمل".

أمّا النساء اللاتي ينوين إجراء فحص السائل الأمنيوسي، الذي يشخّص الاضطرابات الوراثيّة للأجنّة، فأوصت الوزارة بالامتناع عن أخذ اللقاح قبيل موعد الفحص، وأوصت بأن يكون اللقاح قبل موعد الفحص بأسبوع على الأقل، للامتناع عن ارتفاع درجة حرارة الحامل وتفسير ذلك على أنه نتيجة لفحص السائل الأمنيوسي.

والثلاثاء الماضي، دعت منظمة الصحة العالمية الحوامل إلى عدم التطعيم بلقاح شركة "موديرنا"، إلا إذا كن عاملات في مجال الصحة أو لديهن ظروف تعرضهن لخطر كبير.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#فيروس كورونا
#لقاح كورونا
#الحوامل
#أعراض كورونا
#لقاح موديرنا

حوارات

د. يسري خيزران: هذه أبرز الفروقات بين خطابي عودة وعباس
د. يسري خيزران: هذه أبرز الفروقات بين خطابي عودة وعباس

2021-01-23

ب. أبو جابر: التوافق على إستراتيجيّة وطنيّة أجدى من دهاليز الكنيست
ب. أبو جابر: التوافق على إستراتيجيّة وطنيّة أجدى من دهاليز الكنيست

2021-01-16

د. غانم: تغيّرات في عمق المجتمع الإسرائيلي أدت للانزياح إلى اليمين
د. غانم: تغيّرات في عمق المجتمع الإسرائيلي أدت للانزياح إلى اليمين

2021-01-09

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

"فايزر" و"بايونتيك": لقاحنا فعال ضد طفرتي كورونا الجديدتين
"فايزر" و"بايونتيك": لقاحنا فعال ضد طفرتي كورونا الجديدتين

2021-01-28

"سانوفي" الفرنسية ستدعم "فايزر" بتصنيع 125 مليون جرعة لقاح
"سانوفي" الفرنسية ستدعم "فايزر" بتصنيع 125 مليون جرعة لقاح

2021-01-27

دراسة: تلوث الهواء يزيد خطر فقدان البصر
دراسة: تلوث الهواء يزيد خطر فقدان البصر

2021-01-26

الأكثر قراءة

فشل مفاوضات المشتركة والإسلامية

فشل مفاوضات المشتركة والإسلامية

2021-01-27
نتنياهو: الحكومة ستقرر غدا تمديد الإغلاق

نتنياهو: الحكومة ستقرر غدا تمديد الإغلاق

2021-01-27
الأسير مروان البرغوثي ينوي الترشّح للرئاسة الفلسطينية

الأسير مروان البرغوثي ينوي الترشّح للرئاسة الفلسطينية

2021-01-27
استياء وانتقادات واسعة لكوخافي: تحدى إدارة بايدن

استياء وانتقادات واسعة لكوخافي: تحدى إدارة بايدن

2021-01-27
الإسلامية الجنوبية تقدّم طلبًا بالانفصال عن القائمة المشتركة

الإسلامية الجنوبية تقدّم طلبًا بالانفصال عن القائمة المشتركة

2021-01-27