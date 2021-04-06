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مسؤول أوروبي يؤكد وجود "صلة" بين لقاح "أسترازينيكا" وحالات تجلط الدم

تاريخ النشر: 06/04/2021 - 13:26

مسؤول أوروبي يؤكد وجود "صلة" بين لقاح "أسترازينيكا" وحالات تجلط الدم
(أ ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب

أكد مسؤول في وكالة تنظيم الأدوية الأوروبية وجود "صلة" بين لقاح أسترازينيكا وحالات تجلط الدم التي لوحظت بعد أخذه، في مقابلة مع صحيفة "إل مساجيرو" الإيطالية، نشرت اليوم الثلاثاء.

وقال مسؤول إستراتيجية اللقاحات في وكالة الأدوية الأوروبية، ماركو كافاليري، إنه "يمكننا الآن أن نقول ذلك، من الواضح أن هناك صلة مع اللقاح. ولكننا لا نعرف بعد ما الذي يسبب رد الفعل هذا... باختصار، في الساعات القليلة المقبلة سنقول إن هناك صلة، ولكن ما زال يتعين علينا فهم الكيفية التي يحدث بها ذلك".

وكانت قد أعلنت وكالة الأدوية البريطانية، السبت، أن سبعة أشخاص تلقوا لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا، توفوا بسبب جلطات دموية، من إجمالي ثلاثين حالة تم تسجيلها حتى السبت.

وقالت الوكالة إنها تلقت حتى 24 آذار/ مارس تقارير عن 22 حالة تخثر دموي وريدي دماغي وثماني حالات أخرى لجلطات مرتبطة بنقص الصفائح الدموية من إجمالي 18.1 مليون جرعة تم إعطاؤها.

وأظهرت حالات عديدة آثار جانبية لمتلقي لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا، ولا زال سؤال، كيف يمكن تفسير مشاكل الدم الخطيرة والنادرة التي ظهرت على أشخاص تلقوا لقاح "أسترازينيكا"؟ حاضرا، دون إجابة قبل الإعلان الرسمي المُنتظر من وكالة تنظيم الأدوية الأوروبية في الساعات المقبلة.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#لقاح أسترازينيكا
#وكالة تنظيم الأدوية الأوروبية
#تجلط الدم

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