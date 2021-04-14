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تراجع فعالية لقاح "موديرنا" إلى 90%

تاريخ النشر: 14/04/2021 - 12:48

تراجع فعالية لقاح "موديرنا" إلى 90%
(أ ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب

أظهرت نتائج المرحلة الثالثة للتجارب السريرية، أن لقاح شركة "موديرنا" الأميركية أن لقاحها المضاد لفيروس كورونا فعال بنسبة 90% ضد جميع أشكال مرض كوفيد-19 وبنسبة 95% ضد الحالات الحادة من المرض.

وهذه النتائج الجديدة تأتي من المرحلة الثالثة للتجارب السريرية المستمرة على اللقاح بمشاركة أكثر من 30 ألف متطوعا في جميع أنحاء الولايات المتحدة، لكن المعدل الرئيسي للفعالية يعكس انخفاضا طفيفا عن نسبة 94,1% السابقة التي نشرت في مجلة "نيو إنغلاند" الطبية في كانون الأول/ديسمبر.

ولم يشر البيان الصحافي لشركة التكنولوجيا الحيوية الرائدة إلى سبب انخفاض الفعالية، ولكن قد يعود ذلك إلى ظهور متحورات جديدة لا تتأثر بالأجسام المضادة التي ينتجها اللقاح.

وتعمل "موديرنا" على نوعين من المعززات الخاصة بالنسخ المتحورة للفيروس، وقالت إن التجارب التي أجريت على الفئران أظهرت أنهما أحدثا استجابة مناعية متزايدة. وتم نشر نتائج هذه الدراسة في مواقع علمية بانتظار مراجعات العلماء.

وقال الرئيس التنفيذي لـ"موديرنا"، ستيفان بانسيل، "البيانات الجديدة ما قبل التجارب السريرية للقاحتنا المرشحة الخاصة بالمتحورات تمنحنا الثقة بأنه يمكننا بشكل استباقي معالجة المتحورات الناشئة".

وقالت الشركة إنها سلمت اعتبارا من 12 نيسان/ أبريل 132 مليون جرعة من لقاحها على مستوى العالم، بما فيها نحو 117 مليون جرعة إلى الولايات المتحدة.

ولا تزال الشركة على المسار الصحيح لتسليم 100 مليون جرعة مع نهاية أيار/مايو و100 مليون جرعة أخرى في تموز/يوليو.

وأنهت الشركة تسجيل ثلاثة آلاف متطوع أميركي للتجارب السريرية للقاحها على المراهقين بين 12 و17 عاما، أما التجارب السريرية على الأطفال الذين تراوح أعمارهم بين ستة أشهر و11 عاما فهي تواصل التسجيل في الولايات المتحدة والصين من أجل استكمال عدد المشاركين المحدد بـ6,750 شخصا.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#موديرنا
#فعالية لقاح موديرنا
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#تراجع فعالية موديرنا

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