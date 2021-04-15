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"فايزر": مفعول اللقاح سارٍ لمدة عام وهناك حاجة لجرعة ثالثة

تاريخ النشر: 15/04/2021 - 22:53

"فايزر": مفعول اللقاح سارٍ لمدة عام وهناك حاجة لجرعة ثالثة
(أ ب)
عرب ٤٨

أعلنت شركة "فايزر" الأميركية للصناعات الدوائية، عن جرعة ثالثة من لقاحها ضد فيروس كورونا، على أن تؤخذ بعد نحو 12 شهرا من الجرعة الثانية.

وقال المدير التنفيذي للشركة، ألبرت بورلا، في بيان إن "الناس سيحتاجون جرعة ثالثة من اللقاح بعد 12 شهرا من حصولهم على الجرعة الثانية التي كانت تعني اكتمال التطعيم بلقاح فايزر".

كما أشار إلى احتمالية أن يكون هناك حاجة ليتم تطعيم الناس ضد كورونا "سنويا"، حسبما نقلت شبكة "سي إن بي سي" الأميركية.

يشار أن بورلا أدلى بهذه التصريحات في الأول من أبريل/ نيسان الجاري، إلا أنه تم الكشف عنها اليوم، حسب المصدر ذاته.

وفي وقت سابق من أبريل الجاري، قالت "فايزر" إن لقاحها المكون من جرعتين يمنح وقاية ضد كورونا تصل لأكثر من 91% بعد الحصول على الجرعة الأولى، و95% بعد الجرعة الثانية.

يشار إلى أن وزارة الصحة الإسرائيلية اعتمدت لقاح شركة "فايزر" لتطعيم مواطنيها.

ووفقا للمعطيات الصادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية مساء الخميس، فإن عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح وصل إلى 5 ملايين و338 ألفا و967 شخصا، من بينهم 4 ملايين و961 ألفا و238 شخصا تلقوا الجرعة الثانية.

وانخفض عدد الإصابات النشطة في إسرائيل إلى 2,984 حالة، من بينهم 209 مصابين بحالة خطرة 132 بحالة حرجة و126 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي، مع انخفاض معدل الإصابات النشطة إلى 0.4%.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#فايزر
#جرعة ثالثة
#فيروس كورونا
#وزارة الصحة الإسرائيلية

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