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الأرجنتين تستلم 864 ألف لقاح أسترازينيكا

تاريخ النشر: 19/04/2021 - 16:37

الأرجنتين تستلم 864 ألف لقاح أسترازينيكا
(أ ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب

تسلمت الحكومة الأرجنتينيّة، 864 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا المضادّ لفيروس كورونا من هولندا، أمس الأحد، في إطار نظام كوفاكس والاتّفاق المبرم مع منظّمة الصحّة العالميّة.

وحصلت الدولة الواقعة في أميركا الجنوبيّة على ما مجموعه 9 ملايين جرعة عبر نظام كوفاكس، وكانت قد تلقّت 218 ألف جرعة في آذار/ مارس بموجب هذا النظام. واللقاح الأكثر توزيعًا في إطار هذا النظام هو لقاح أسترازينيكا-أكسفورد.

وخرجت تظاهرات عدة، السبت، في بوينوس آيرس للتنديد بالقيود الصحية الجديدة التي فرضت لوقف انتشار كوفيد-19.

ولوح المتظاهرون بأعلام الأرجنتين مرددين شعارات مناوئة للرئيس ألبرتو فرنانديز، واحتجوا خصوصا على تعليق الدروس حضوريًا في المدارس لمدة 15 يوما وهو قرار يدخل حيز التنفيذ، الإثنين، في العاصمة ومحيطها.

مظاهرات في الأرجنتين (أ ب)

وكُتب على اللافتات التي رفعها المتظاهرون "التعليم أساسيّ" و"لا لإغلاق المدارس".

وتتعلق القيود الجديدة بالعاصمة ومحيطها، أي أنها تعني 15 مليونا من مجموع سكان البلاد البالغ عددهم 45 مليون نسمة.

في بوينوس آيرس، بلغت نسبة إشغال وحدات العناية المركزة 74,3%، السبت، في مقابل 64,8% على المستوى الوطني.

ومن بين القيود المفروضة، حظر تجول ليلي من الثامنة مساء حتى السادسة صباحا بالتوقيت المحلي حتى 30 نيسان/ إبريل.

وسجلت الأرجنتين 19,119 إصابة جديدة بكورونا و80 وفاة، السبت، لترتفع بذلك الحصيلة إلى أكثر من 2,6 مليون إصابة و59,164 وفاة. حتى الآن، تم تطعيم أكثر من 6,2 ملايين شخص، بينهم 794,878 بالجرعة الثانية.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#الأرجنتين
#فيروس كورونا
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#استلام لقاحات
#لقاح أسترازينيكا

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