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الاتحاد الأوروبيّ يجيز استخدام لقاح "جونسون آند جونسون"

تاريخ النشر: 20/04/2021 - 20:55

الاتحاد الأوروبيّ يجيز استخدام لقاح "جونسون آند جونسون"
مركز للتطعيم بـ"جونسون آند جونسون" بالولايات المتحدة (أ ب)
عرب ٤٨

أجاز الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، استخدام لقاح "جونسون آند جونسون" المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وجاء قرار إجازة اللقاح بعدما علقت استخدامه عدد من الدول على رأسها الولايات المتحدة، إثر مخاوف من تسببه في "جلطات دموية".

وقالت الوكالة الأوروبية للأدوية، في بيان، إن منافع "لقاح جونسون آند جونسون"؛ "تفوق مخاطره"، غير أنها لم تستبعد تسببه في حالات جلطات دموية اعتبرتها "نادرة جدا".

وأضافت: "وجدنا صلة محتملة"ين لقاح جونسون آند جونسون وجلطات دم نادرة جدا".

والثلاثاء الماضي، أعلنت شركة جونسون آند جونسون، تأجيل إطلاق لقاحها المضاد لفيروس كورونا والمكون من جرعة واحدة، في الدول الأوروبية.

واتخذت الشركة القرار، عقب إصدار السلطات الصحية الأميركية، قرارا بتعليق استخدام اللقاح مؤقتا في الولايات المتحدة، إثر مخاوف من تسببه في جلطات دموية محتملة، حسبما نقلت وكالة "أسوشييتيد برس" الأميركية.

ويُعدّ "جونسون آند جونسون" ثاني لقاح مضاد لكورونا يثير مخاوف بشأن تسببه في حدوث جلطات دموية لدى من يحصلون عليه، بعد لقاح أسترازينيكا البريطاني.

وعقب تعليق واشنطن لاستخدام اللقاح، أعلنت الدنمارك والسويد وجنوب إفريقيا تعليق استخدامه أيضا.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#الاتحاد الأوروبي
#جونسون آند جونسون
#فيروس كورونا المستجد

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