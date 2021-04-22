مبادرة عالمية للقضاء على الملاريا خلال 5 سنوات

أطلقت منظمة الصحة العالمية، أمس الأربعاء، مبادرة جديدة للقضاء على مرض "الملاريا" في 25 بلدًا إضافيًا بحلول عام 2025، وذلك قبل اليوم العالمي لمكافحة هذا المرض الذي يتسبب بموت مئات الآلاف من الأشخاص كل عام.

وأوضحت المنظمة في بيانها الذي صدر أمس، أن مبادرة "’إي-2025’ ستوفر الدعم للبلدان (الـ25) من أجل القضاء على الملاريا" الذي تنقله إناث بعوض الأنوفيلة.

وأضيفت ثماني دول جديدة إلى قائمة 17 بلدا شارك في الحملة السابقة التي لم تنجح في القضاء على المرض، والبلدان هي: غواتيمالا، وهندوراس، وبنما، وجمهورية الدومينيكان، وكوريا الشمالية، وساوتومي، وبرينسيبي، وتايلاند، وفانواتو.

أما الدول الـ17 المدرجة في القائمة فهي جنوب إفريقيا، والسعودية، وبيليز، وبوتان، وبوتسوانا، والرأس الأخضر، وجزر القمر، وكوستاريكا، والإكوادور، وإسواتيني، وماليزيا، والمكسيك، ونيبال، وكوريا الجنوبية، وإيران، وسورينام، وتيمور الشرقية.

ولم يعد بعض هذه الدول يبلغ عن حالات ملاريا، لكنها لم تتقدم بطلب للحصول على شهادة رسمية كدولة خالية من الملاريا صادرة عن منظمة الصحة العالمية.

واختيرت هذه البلدان لأن لديها أصلا برنامجا لمكافحة الملاريا، وهناك أشخاص محددون مسؤولون عن تنفيذه، ولأن خبراء منظمة الصحة العالمية يعتبرونها قادرة على تحقيق هذا الهدف.

وفي عام 2019، قُدِّر عدد الإصابات بالملاريا في العالم بنحو 229 مليون حالة، وهو رقم ظلّ عند المستوى نفسه خلال السنوات الأربع الماضية.

وتحدُث أكثر من 90 في المئة من وفيات الملاريا في إفريقيا، ومعظمها بين الأطفال الصغار.

ووفقًا لإحصاءات المنظمة الأممية فإن الملاريا منتشر في 87 دولة، أعلنت 46 منها أقل من 10 آلاف حالة عام 2019 مقارنة بـ26 دولة فقط عام 2000.

وبحلول نهاية العام 2020، نجح 24 بلدا في وقف انتقال الملاريا لمدة ثلاث سنوات أو أكثر، ومن بينها، أُعلنت 11 دولة خالية من الملاريا.