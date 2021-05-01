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الصحة العالمية تجيز استخدام لقاح "موديرنا" بالحالات الطارئة

تاريخ النشر: 01/05/2021 - 08:33

الصحة العالمية تجيز استخدام لقاح "موديرنا" بالحالات الطارئة
(أ. ب.)
عرب ٤٨ ووكالات

منحت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، لقاح "موديرنا" المضادّ لكوفيد-19 ترخيص الاستخدام الطارئ، ليرتفع بذلك إلى خمسة عدد اللّقاحات المضادّة لفيروس كورونا التي حصلت لغاية اليوم من المنظمة الأممية على هذه الإجازة.

وقالت المنظمة في بيان إنّ فريق الخبراء الاستشاري الاستراتيجي التابع لها بشأن التطعيم خلص إلى أنّ لقاح موديرنا فعّال بنسبة 94.1%.

وأضافت أنّ هذا اللّقاح "يضاف إلى القائمة المتزايدة للّقاحات المرخّص من قبل منظمة الصحة العالمية باستخدامها في الحالات الطارئة".

ولقاح موديرنا مرخّص له منذ أشهر في الولايات المتّحدة وأوروبا، لكنّ أهمية حصوله على ترخيص الاستخدام الطارئ من قبل منظمة الصحة العالمية تكمن في أنّ هذه الخطوة تتيح للدول التي لا يمكنها تقييم فعالية اللّقاحات بقدراتها الذاتية أن تعتمد على تقييم المنظّمة الأممية، كما أنّها تسمح بضمّ هذا اللّقاح إلى سلّة اللقاحات التي يوفّرها برنامج "كوفاكس" للدول الفقيرة.

واللّقاحات الأربعة الأخرى التي سبقت موديرنا في الحصول على ترخيص الاستخدام الطارئ من قبل منظمة الصحة العالمية هي "فايزر-بيونتيك" ولقاحا "أسترازينيكا" المصنّعان في الهند وكوريا الجنوبية، و"جونسون أند جونسون".

وقالت شركة موديرنا الخميس إنّها تتوقّع أن تنتج في العام 2022 ما يصل إلى ثلاثة مليارات جرعة من لقاحها، وذلك بفضل التزامات تمويل جديدة لزيادة الإنتاج في مصانعها الموزّعة في الولايات المتّحدة وأوروبا.

وكانت إدارة الغذاء والدواء الأميركية منحت لقاح موديرنا تصريح الاستخدام الطارئ في 18 كانون الأول/ديسمبر 2020، في حين حصل اللقاح لى ترخيص مماثل من قبل وكالة الأدوية الأوروبية في 6 كانون الثاني/يناير 2021.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#موديرنا
#لقاح
#فيروس كورونا

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