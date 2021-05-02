16 غذاءً غنيًا بالفيتامينات بدلًا عن المكمّلات

يحتاج جسم الإنسان بشكل عام من أجل الحفاظ على توازن الاستقرار الصحي، إلى مجموعة من الفيتامينات التي تتوافر في الأغذية الطبيعية. وحين يتعرض البعض لنقص في الفيتامينات، فإنه غالبًا ما يلجأ إلى المكمّلات الغذائية بإشراف الأطباء.

يقدّم الدكتور مختار فاتح بي ديلي، وهو طبيب متخصص في أمراض الأطفال في مستشفى "ميديكال بارك" في جامعة إزمير للاقتصاد، مجموعة من الأغذية المناسبة، معتبرًا أن "تناول الغذاء المتوازن الغني بالفيتامينات يغنيك عن المكملات الغذائية".

وشرح في حديث إلى "الأناضول" أن "تناول 16 نوعًا من الأطعمة الصحية والتغذية المتوازنة تكفي لسد حاجات الجسم من الفيتامينات والمعادن، وتجعل الإنسان يستغني تمامًا عن تناول المكمّلات الغذائية والفيتامينات، لكي يؤدي الجسم وظائفه على أكمل وجه".

1- تناول الأسماك الدهنية بدلًا من تناول الأوميغا 3، إذ تعد الأسماك الدهنية من أفضل مصادر الأوميغا 3، مثل سمك السلمون والتونة والسردين. كما توجد مصادر حيوانية للأوميغا 3، كالألبان واللحوم، بالإضافة إلى المكسرات وبذور الكتان.

(Pixabay)

2- تناول الزبادي بدلًا من مكملات البروبيوتيك، حيث تساهم "البروبيوتيك" (البكتيريا المفيدة الموجودة في الزبادي) في تعزيز صحة المعدة والأمعاء والجهاز الهضمي عمومًا، والوقاية من البكتيريا المعوية.

3- تناول البروكلي بدلًا من مكملات فيتامين "ك"، إذ يُعَد البروكلي من أهم الخضروات التي يجب إدراجها ضمن النظام الغذائي اليومي، له فوائد كثيرة فيما سعراته الحرارية قليلة، ويعتبر مثاليًا أثناء الحمية الغذائية.

4- تناول الخضروات الورقية الخضراء بدلًا من فيتامينات "ب"، حيث تأتي الخضروات الورقية، كالفاصوليا والبقوليات، في طليعة الأطعمة الغنية بالفيتامينات "ب" الثمانية، التي تساعد في الحفاظ على النشاط والقوة البدنية وتعزيز صحة الدماغ.

5- تناول البطاطا الحلوة بدلًا من مكملات فيتامين "أ". وتكمن أهمية هذا الفيتامين في تعزيز نمو خلايا الدم البيضاء التي تحمي الجسم من الالتهابات، فضلًا عن أهميته لصحة العينين العظام على السواء.

بطاطا حلوة (Pixabay)

6- تناول أوراق الكرنب بدلًا من مكملات الكالسيوم، فأوراق الكرنب المطبوخة مصدر مهم للكالسيوم الذي تكمن أهميته في الاحتفاظ بالسوائل في الجسم، وكذلك في الحفاظ على صحة العظام وتقويتها وحمايتها من الهشاشة والضعف.

7- تناول الموز بدلًا من مكملات فيتامين "ب6"، إذ يحتوي الموز، إلى جانب البوتاسيوم والألياف، على نسبة جيدة جدًا من فيتامين "ب6" المهم للصحة، لتقوية جهاز المناعة وتنظيم ضغط الدم ومنع تشكل الحصى، ويحسن وظائف الإنزيمات والجهاز العصبي.

8- تناول الفطر بدلًا من مكمّلات فيتامين "د"، إذ يحتاج الجسم إلى مستويات مرتفعة من فيتامين "د" لتعزيز امتصاص الكالسيوم المهم لصحة العظام، إلى جانب المصدر الأساسي لفيتامين "د"، وهو أشعة الشمس الصباحية.

9- تناول البازلاء ذات العيون السوداء، اللوبياء، بدلًا من مكملات حمض الفوليك، إذ تحتوي البازلاء المطبوخة "اللوبيا" على 89% من القيمة اليومية لفيتامين "ب9" الذي يعد من العناصر الغذائية المهمة لصحة الدماغ، ووقاية الجنين من التشوّهات وحدوث عيوب الأنبوب العصبي لدى الحوامل.

10- تناول الحمّص بدلًا من مكملات المنغنيز، إذ يتميز الحمّص بأنه غير مُكلف، وله مذاق خاص. ويضمن تناول كوب واحد منه الحصول على حاجة الجسم اليومية من المنغنيز والفولات، وله خصائص مضادة للأكسدة. كما يساعد في الحفاظ على صحة العظام وفي امتصاص الكربوهيدرات والدهون.

11- تناول المحار (الصدف) بدلًا من مكملات الحديد، إذ يعد المحار من أكثر المأكولات البحرية الصحية الغنية بالحديد، ويحتوي على كميات عالية من فيتامين "ب12"، كما أنه مصدر كبير للزنك.

عصير برتقال (Pixabay)

12- تناول البرتقال بدلًا من مكملات فيتامين "سي"، إذ يحتوي البرتقال على عناصر غذائية أخرى مهمة للصحة، مثل الفولات والبوتاسيوم وفيتامين "ب1"، وهو مسؤول عن إنتاج الكولاجين للحصول على بشرة صحية، وامتصاص جيد للحديد، وتعزيز المناعة.

13- تناول بذور عباد الشمس بدلًا من مكملات فيتامين "إي"، إذ تحتوي بذور عباد الشمس على المغنيزيوم والسيلينيوم، وهي معادن مهمة للوقاية من الالتهابات، وصحة البشرة والشعر، وضرورية لحماية الخلايا وتقوية المناعة.

14- تناول الفول السوداني بدلًا من مكمّلات الزنك، وذلك لتحسين وظيفة الجهاز العصبي، وتقوية المناعة، وبناء الخلايا، وتحفيز التفاعلات الكيماوية في الجسم.

15- تناول الطماطم المجففة بالشمس بدلًا من مكملات البوتاسيوم، للاحتفاظ بالسوائل في الجسم، والحفاظ على توازن الإشارات الكهربائية، ولتحسين وظائف القلب.

تفاح (Pixabay)

16- تناول تفاحة يُغنيك عن المكملات التي تحتوي على الفيتامينات عمومًا. فالتفاحة كنز الفوائد وسر الصحة والرشاقة. وتناول تفاحة يوميًا يُغني عن زيارة الطبيب، نظرًا إلى أهمية المكونات الغذائية في حبة الفاكهة السحرية هذه.

يحتوي التفاح على صيدلية متكاملة من عناصر ومركبات فريدة، منها فيتامين "ب" بأنواعه، وفيتامينات "أ" و"ج" و"إي" و"ك".

كما يحتوي على كثير من المعادن والأملاح، ومنها الكالسيوم والحديد والفوسفور والمنغنيز والصوديوم والبوتاسيوم والزنك والألياف.

وتلعب هذه العناصر دورًا مهمًا في عمل الإنزيمات الضرورية لعملية التمثيل الغذائي، وفضلًا عن دورها في تفعيل الوظائف الحيوية في الجسم.

وختم بي دلي بالقول ناصحا "إن كنت تتمتع بصحة جيدة بشكل عام، وتأكل طعامًا متنوعًا بما في ذلك الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والبقوليات ومنتجات الألبان قليلة الدسم واللحوم الخالية من الدهون والأسماك، فأنت على الأرجح لا تحتاج إلى المكملات الغذائية".