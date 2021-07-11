كورونا عالميا: 3.39 مليارات تلقوا جرعة من اللقاحات

تخطت حصيلة جرعات تطعيم كورونا حول العالم، بحلول السبت، 3.39 مليارات جرعة من اللقاحات.

وحسب موقع "Ourworldindata.org"، حلت الصين في المركز الأول بأكثر من 1.37 مليار جرعة، ثم الهند بـ368 مليونا و99 ألفا، والولايات المتحدة 332 مليونا و97 ألفا، والبرازيل بـ 112 مليونا و77 ألفا.

وألمانيا 81 مليونا و33 ألفا، وبريطانيا 80 مليونا و7 آلاف جرعة، تلتها فرنسا 59 مليونا و12 ألفا، ثم تركيا في المركز التاسع بأكثر من 57 مليونا و33 ألفا.

ووفق موقع "ورلدوميتر"، تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم 187 مليونا و185 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 4 ملايين و40 ألفا.

ويُذكر أن حصيلة الوفيات حول العالم نتيجة الإصابة بفيروس كورونا بلغت أكثر من أربعة ملايين، فيما تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا في شتى أرجاء العالم 185 مليونا و428 ألفا، وفق ما أعلنته منظمة الصحة العالمية نهاية الأسبوع المنصرم.

وبالرغم من أن أعداد الذين تلقوا جرعة اللقاح بازدياد إلا أن وزراء المال في مجموعة العشرين حذروا، أمس السبت، من "سلسلة أخطار" ترخي بثقلها على نهوض الاقتصاد العالمي بسبب "تفشي متحورات جديدة من كوفيد-19 ووتيرات متفاوتة لعمليات التلقيح".

وإذا كان الوضع الاقتصادي العالمي "قد تحسن، خصوصا بفضل تزايد عمليات التلقيح" في الأشهر الأخيرة، فإن مجموعة العشرين ذكرت في بيانها الختامي بأن الأزمة لم تنته بعد.