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خبراء: الجميع سيصاب بكورونا... اللقاح ضروري لتقليل حدة العدوى

تاريخ النشر: 23/09/2021 - 14:20

خبراء: الجميع سيصاب بكورونا... اللقاح ضروري لتقليل حدة العدوى
مركز تطعيم في البرتغال، توضيحية (أ ب)
عرب ٤٨

رجح عدد من خبراء الصحة إصابة جميع الأشخاص حول العالم لفيروس كورونا المستجد، وأشاروا إلى أن معظم الحالات ستعاني من أعراض خفيفة، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأكد الخبراء أنه "نظرًا للبيانات التي تشير إلى تراجع فعالية لقاحات كورونا بمرور الوقت، ونظرًا لقدرة متغير دلتا على الانتقال بسرعة عالية، فإنه من المتوقع أن تزيد حالات الإصابة بشكل كبير خلال الأشهر المقبلة".

وأوضح الخبراء أن "معظم الحالات ستكون خفيفة، حتى أن بعضها سيكون من دون أعراض".

وأكدت دراسة جديدة نشرت مطلع الشهر الجاري، تراجع فعالية اللقاح المضاد لفيروس كورونا، في ظل ظهور سلالة "دلتا" المتحورة، والتخلي عن إلزامية استخدام الكمامات الواقية للحاصلين على جرعتي اللقاح.

في المقابل، أكدت الدراسة على ضرورة تلقي اللقاح، موضحة أنها لا تزال توفر حماية كبيرة من أعراض العدوى الشديدة والحالات الخطيرة، التي تستدعي دخول المستشفى وقد تؤدي إلى الوفاة.

توضيحية من الهند (أ ب)

ونقلت الصحيفة عن المختص في الأمراض المعدية بجامعة جون هوبكينز، الدكتور أميش أدالغا، قوله: "من المحتمل أن يصاب الجميع بكورونا في الأشهر المقبلة"، مشددا على أهمية تلقي التطعيم "حتى تكون العدوى خفيفة".

وأفادت مسؤولة صحية بأنه "مع انتشار المزيد من متغيرات الفيروس، خاصة دلتا، وهو الأكثر قابلية للانتقال، من المرجح أن يتعرض الشخص الملقح بالكامل للفيروس".

وأضافت "يعتمد ذلك بشكل كبير على المكان الذي يعيش فيه الفرد. فهناك بعض المناطق التي ترتفع فيها معدلات انتقال الفيروس بشكل كبير".

وبيّن الدكتور كارلوس ديل ريو، الأستاذ في جامعة إيموري في أتلانتا، انخفاض فعالية اللقاح نتيجة متغير "دلتا" وقال: "إذا وقفت تحت المطر وكان لدي مظلة، فلن أتبلل. ولكن لو تحول هذا المطر إلى (إعصار)، فسوف أتبلل رغم ارتدائي مظلة".

توضيحية من الهند (أ ب)

وأضاف "هذا لا يعني أن المظلة لا تعمل بشكل جيد، لكنه يعني أن الإعصار قوي. هذا تحديدًا ما يحدث بالنسبة لفاعلية اللقاحات بعد ظهور متغير دلتا".

وشدد الخبراء على ضرورة مواصلة اتباع إجراءات الوقاية من كورونا في مثل ارتداء الكمامات والحفاظ على قواعد التباعد الاجتماعي وغسل اليدين باستمرار، مع الحرص على تلقي اللقاح، لتقليل حدة العدوى وخفض معدلات دخول المستشفيات والوفيات الناتجة عن الإصابة بالفيروس.

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#فيروس كورونا
#لقاحات كورونا
#متحورات كورونا
#دلتا
#خبراء الصحة

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