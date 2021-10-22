"بيونتيك": اللقاحات ستكون متوفرة حول العالم خلال عام

رجحت شركة "بيونتيك" الألمانية، اليوم الجمعة، أن تكون اللقاحات المضادة لفيروس كورونا متاحة لتحصين الجميع حول العالم، بحلول منتصف إلى أواخر عام 2022.

وذكر مؤسسا الشركة ومطوري لقاحها، أوغور شاهين وزوجته أوزلم توريجي، خلال مؤتمر صحافي عقدان في مدينة "أوفيدو"، شمال شرقي إسبانيا.

ويتواجد شاهين وتوريجي في المدينة الإسبانية لتسلم "جائزة أميرة أستورياس للبحث التقني والعلمي" المرموقة، في وقت لاحق اليوم الجمعة.

وقال الزوجان الألمانيان من أصل تركي إن جميع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا ستساعد في تحقيق الهدف المتمثل في إتاحة اللقاحات لسكان العالم.

وأشارا إلى أن الشركة ترسل حاليا 40% من جرعات لقاحها، الذي طورته مع شركة "فايزر" الأميركية، إلى البلدان النامية.

وتوقع شاهين وتوريجي أن تكون نتائج التجارب السريرية، التي بدأها في عام 2012 حول مكافحة السرطان، متاحة في غضون السنوات الأربع إلى الخمس المقبلة.

بدورها، أفادت توريجي بأن "العلاجات المخصصة لمكافحة السرطان أظهرت حتى الآن الأمان والقدرة على تقليص الأورام والسيطرة عليها".

وأضافت أن ذلك يتم "من خلال تنشيط أجهزة المناعة لدى المرضى ضد نوع السرطان المصابين به"، مشيرة إلى أنها "تعتقد أن مثل هذه اللقاحات ستكون مجدية".

وتابعت توريجي قائلة "نحن سعداء جدا لأننا نستطيع المساهمة في مكافحة الجائحة وفي إظهار أن العلم قادر على التغلب على الأزمات على نطاق عالمي".