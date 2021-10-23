FDA: فوائد لقاح "فايزر" للأطفال تفوق مخاطره

أكدت إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) أن الفوائد الإجمالية لمنح الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 11 عاما، اللقاح المضاد لفيروس كورونا الذي طورته شركتا "فايزر" و"بيونتك"، تفوق مخاطره، مؤكدة أن اللقاح استوفى معاييرها للاستجابة المناعية.

وأوضحت الإدارة أن فوائد اللقاح لهذه الفئة العمرية تفوق المخاطر المترتبة على استخدامه، بما في ذلك التهاب عضلة القلب النادر المرتبط باللقاح؛ وذلك في تقرير صدر عنها قبل الاجتماع المرتقب المقرر عقده يوم الثلاثاء المقبل، للجنة الاستشارية لخبراء اللقاحات لتقديم توصيات للإدارة الفدرالية.

وجاء التقرير الصادر عن خبراء الإدارة الأميركية، بعيد نشر شركة "فايزر" بيانات تظهر أن لقاحها سجل فعالية تبلغ 90.7% في الوقاية من أعراض كورونا، وذلك خلال التجارب السريرية التي أجريت للأطفال بين 5 إلى 11 عاما.

ونُشرت البيانات الجديدة على موقع الوكالة الأميركية للأغذية والعقاقير التي دعت هيئة استشارية مؤلفة من خبراء مستقلين للاجتماع الثلاثاء للتصويت على إعطاء الضوء الأخضر لاستخدام اللقاح لدى هذه الفئات العمرية من عدمه.

وفي أوائل تشرين الأول/ أكتوبر، طلبت شركتا "فايزر" الأميركية و"بيونتك" الألمانية، من إدارة الغذاء والدواء الأميركية، الحصول على ترخيص لاستخدام اللقاح للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 11 عاما.

وإذا ما وافقت إدارة الغذاء والدواء على الاستخدام الطارئ للقاح لهذه الفئة العمرية، فإن ما يقرب من 28 مليون طفل أميركي سيكونون مؤهلين للتطعيم في الأسبوع الأول من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، وفق ما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز".

ورغم أن خطر الإصابة الشديدة بكورونا بالنسبة للأطفال أقل بكثير من كبار السن، إلا أن الولايات المتحدة سجلت 542 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 17 عاما، وفقا لبيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

ونُشرت البيانات الجديدة التي على موقع الوكالة الأميركية للأغذية والعقاقير التي دعت هيئة استشارية مؤلفة من خبراء مستقلين للاجتماع الثلاثاء للتصويت على إعطاء الضوء الأخضر لاستخدام اللقاح لدى هذه الفئات العمرية من عدمه.