ما هي الأعراض التي تمنع الحصول على شهادة متعاف من كورونا؟

أصدرت رئيسة خدمات صحّة الجمهور في وزارة الصحة الإسرائيلية، د. شارون ألروعي - برايس تحديثًا لأمر صحة الجمهور بشأن فيروس كورونا الجديد والحجر الصحّي في المنزل وتعليمات أخرى للعام 2020. وتتمحور هذه التحديثات في الإجراء الخاص بتعريف الشخص المتعافي، والذي دخل حيز التنفيذ يوم 1 كانون الثاني/ نوفمبر 2021.

وجاء في البند المتعلّق بشروط منح شهادة متعاف وانتهاء مدة الحجر الصحّي في حالة المرض المؤكّد في البلاد ما يلي:

الأعراض التي تمنع الحصول على شهادة متعاف هي: درجة حرارة 38 وما فوق، صعوبة في التنفس، سعال أو أي أعراض في جهاز التنفس تتفاقم أو لا تتحسّن. منعا للالتباس، فقدان حاستي الشم والتذوق أو سعال مزعج لا يمنع الحصول على شهادة التعافي.

وفقًا لأمر صحة الجمهور المذكور للعام 2020، فإن كل مريض مؤكّد بكورونا ملزم بالحجر الصحّي. وبحسب بند 2ب (ج) للأمر، فمدة الحجر الصحّي تنتهي عند تلقّي موافقة الطبيب أو صندوق المرضى الذي ينتمي إليه المريض. تعطى الموافقة حسب تعليمات الإدارة التي ينص عليها بند 2ب (ج) للأمر:

1. شهادة متعاف وانتهاء مدة الحجر الصحّي تصدر من قبل صندوق المرضى أو الطبيب وفقًا للتعريفات والشروط المعروضة في موقع وزارة الصحة. تسري التعليمات على كل مريض في البلاد بمن في ذلك الطواقم الطبية ومن يعمل في وزارة الصحة والعاملون في مؤسسات تعنى بمجموعات معرّضة للإصابة بفيروس Covid-19 وقد تمّ تشخصيهم بالمرض.

2. منح شهادة متعاف وانتهاء مدة الحجر الصحّي في حالة المرض المؤكّد لفئات لا تنتمي لأي من الفئات المفصّلة أدناه:

- مريض مؤكّد حالته متوسطة يمكنه الحصول على شهادة متعافٍ وانتهاء مدة الحجر الصحي دون إجراء فحوصات تعاف بحيث تكون قد مرت، على الأقل، 10 أيام من تشخيص المرض وبشرط أن تكون الأيام الثلاثة الأخيرة لتلك الفترة خالية من الأعراض التي تمنع منح شهادة تعافِ. نؤكّد: فحص PCR نتيجته إيجابية أجري بعد يوم التشخيص لا يمنع الحصول على شهادة متعاف وانتهاء مدة الحجر الصحّي.

- إذا وجدت أعراض تمنع منح شهادة متعاف بعد مرور أكثر من 10 أيام، يشمل يوم التشخيص، يمكن منح شهادة التعافي بشرط الخضوع لفحوصات تعاف أو وفقًا لاعتبارات الطبيب.

3. منح شهادة متعاف وانتهاء مدة الحجر الصحّي لمريض مؤكّد - فئات خاصة:

- مريض مكث في المستشفى وكانت حالته صعبة أو بالغة الخطورة في أي مرحلة من مراحل المرض، يمكنه الحصول على شهادة التعافي بعد مرور 20 يوما بالتمام من يوم التشخيص، دون حاجة لإجراء فحص تعاف وبشرط أنه تسرّح من المستشفى ولم يعان من أعراض خلال الأيام الثلاثة الأخيرة لتلك الفترة. نؤكّد: فحص PCR نتيجته إيجابية أجري بعد يوم التشخيص لا يمنع الحصول على شهادة متعاف وانتهاء مدة الحجر الصحّي.

4. شهادة متعاف لمن مرض وحصل على مصادقة على تعافيه.

- كل من أصيب بفيروس Covid-19 وحصل على مصادقة على تعافيه واستكمل مدة الحجر الصحي وفقًا لبند 1 أعلاه. تمتد صلاحية الشهادة لـ6 أشهر من يوم تلقي شهادة التعافي.

- كل من لم يصب بالفيروس، ولكنه أجرى فحصًا وبائيًا نتيجته إيجابية يمكنه الحصول على شهادة متعاف.

- تصدر الشهادة من وزارة الصحة.

تطعيم طفلة ضد كورونا (أ ب)

• تعليمات لمستحقّي شهادة متعاف/ متطعّم:

- تحفظ بيانات كل متعاف في منظومة وزارة الصحة وصندوق المرضى.

- كل حاصل على شهادة متعاف سارية المفعول وتواجد بقرب مريض مؤكّد أو عاد من خارج البلاد، غير ملزم بالحجر الصحي إلا بحالات استثنائية مفصّلة في أمر الحجر الصحي.

- في حال حصل صاحب شهادة متعاف سارية المفعول على نتيجة PCR إيجابية يتصرف بناءً على تعريف "إصابة متكرّرة".

- يتخذ أعضاء الطواقم الطبية أساليب الوقاية كالمطلوب منهم، كل حسب عمله ومكان عمله.

- هذه التعليمات لا تلغي تعليمات أخرى تم الاتفاق عليها كوضع الكمامة، المحافظة على تباعد اجتماعي أو تقييدات في الحيز العام أو الخاص.

تطعيم ضد كورونا (أ ب)

• صلاحية شهادة المتعافي

- تمتد صلاحية الشهادة لمدة 6 أشهر من تاريخ الحصول على شهادة متعاف وانتهاء مدة الحجر الصحّي.

- كالمعلوم، المتعافي يحصل على وجبة تطعيم واحدة أو أكثر، كان قد تلقّاها قبل التعافي أو بعده. وتمتد صلاحية الشهادة لغاية يوم 22 آذار/ مارس 2022، وقد يتم تمديدها بين الآن والأخر.

- في هذه المرحلة لا يمكن تمديد صلاحية شهادة المتعافي بواسطة إجراء فحوصات إضافية وبالذات فحوصات وبائية.

هذا، والجدير بالذكر أن هذه التحديثات تتطرّق أيضا إلى مواضيع أخرى، ومنها: شهادة متعاف بناء على فحص وبائي، وشهادة متعاف حسب قرار لجنة استثناءات، مخالطة مريض أو المكوث خارج البلاد قبل موعد سريان مفعول شهادة متعاف لمن أصيب بالمرض في خارج البلاد، وشهادة متطعّم أو متعاف لمن تلقّى التطعيم أثناء تواجده خارج البلاد.