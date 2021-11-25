أهم التمارين الرياضية اليومية للمرأة

تتطلب المحافظة على الصحة للمرأة ممارسة تدريبات رياضية بشكل يومي، فممارسة الرياضة بانتظام تساعد على الحفاظ على القوام المتناسق للجسم، وزيادة القدرة على التحمل، والمرونة. وهي تساعد كذلك على الوقاية من الأمراض المختلفة، إضافة إلى أنها تعمل على نضارة البشرة والحفاظ على الصحة بشكل عام.

ومن أفضل التدريبات والتمرينات الرياضية التي يمكن للمرأة ممارستها كل يوم:

الركض

إلى جانب حرق سعرات حرارية، فإن الجري يساعد على زيادة قدرة الأوعية الدموية وزيادة قدرة التحمل العضلي. والركض هو أحد التمرينات التي تساعد على إنتاج الطاقة من خلال اتحاد الجلوكوز أو الدهون الموجودة في الجسم مع الأكسجين.

ركوب الدراجة الهوائية

هذا النوع من التمرينات يمكن أن يستمتع به الأشخاص في أي فئة عمرية وفي أي بيئة مادية، فهو يتطلب الضغط قليلا على المفاصل، مما يساعد على تنحيف عضلات الفخذين والظهر.

اليوغا

ممارسة اليوغا بشكل يومي له آثار بعيدة المدى أكثر من الأنواع الأخرى من التمرينات، لأن الوضعيات المختلفة في اليوغا تساعد على تحريك كامل الجسم، مع زيادة قدرة القلب والأوعية الدموية. كما أن اليوغا لا تعمل على صحة الجسم فقط، لكنها كذلك تساعد على إنعاش الذهن.

الألعاب الرياضية

ينبعي على المرأة أن تشارك دائما بممارسة رياضة واحدة على الأقل، فالرياضات المختلفة التي تتطلب الكثير من الجري كالتنس، وكرة السلة، والهوكي، وكرة القدم وغيرها، يمكنها أن تساعد على زيادة قدرة تحمل الجسم، مع زيادة التوازن والتناسق.

التمرينات الهوائية

ينطوي هذا النوع من الرياضة على حركة إيقاعية لليدين والساقين تساعد على زيادة ضربات القلب تدريجيا. 30 دقيقة فقط من التمرينات الهوائية ممتازة لخسارة الوزن، وزيادة قدرة تحمل الجسم، وصحة القلب والأوعية الدموية، مما يساعد على خفض مخاطر الإصابة بأمراض القلب، والسكري، وارتفاع الكولسترول، وزيادة الضغط.

السباحة

تساعد السباحة على تحريك كامل الجسم. أثناء السباحة، يزداد عمل القلب لإنتاج المزيد من الطاقة، مما يعزز من قدرات الأوعية الدموية. كما تتضمن على حركات من عضلات الرقبة للذراعين إلى الأرداف وحتى الساقين والقدمين، وهي تساعد على استرخاء الجسم والذهن، بالإضافة إلى أنها من الرياضات الممتعة.

الوثب على الحبل

مثل هذه التمرينات توفر المزيد من الفوائد الصحية في فترة قصيرة جدا، فتضع مجهودا أقل على الركبتين أو الأقدام كما في الركض. كما أنها تساعد كذلك على تقوية المنطقة السفلى من الجسم، وتساعد أيضا على تقوية العظام.

تمرينات البطن

تساعد على تقوية عضلات البطن وتعزيز القدرة على التحمل. باشري بثني ركبتيك ووضع الأقدام على الأرض، ثم توضع اليدين على جانب الرأس، ثم قومي برفع الرأس والأكتاف والجذع مع ثنيها في اتجاه الركبتين مع تكرار العملية.

القرفصاء

تمرينات القرفصاء تعمل على بناء عضلات جميع الجسم مع حرق الدهون الزائدة في الجسم، كما أنها تساعد على زيادة طاقة الجسم. وهناك العديد من أنواع القرفصاء المختلفة التي يمكنك ممارستها باستخدام المقعد، أو القرفصاء الهوائية وغيرها.

تمرينات الضغط

تستهدف هذه التمرينات مجموعة العضلات الأساسية، كالصدر والعضلات الثلاثية. كما تعمل أيضا على عضلات البطن، الظهر، والساقين. باشري بوضع اليدين على الأرض، مع إبقاء الأكتاف على مسافة ثابتة من الجسم، مع رفع الجسم باستخدام الذراعين مع تكرار العملية.