فاوتشي: من "شبه المؤكد" أن "أوميكرون" أقلّ شدة من "دلتا"

أفاد كبير علماء البيت الأبيض، أنتوني فاوتشي، اليوم الثلاثاء، بأنّ المؤشرات الأولية تدلّ على أن متحورة فيروس كورونا الجديدة "أوميكرون"، ليست أسوأ من سابقاتها، بل قد تكون أخفّ.

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وفصّل كبير مستشاري الرئيس الأميركي، جو بايدن في مجال الصحة، كل ما يُعرف عن أوميكرون حتى الآن في ثلاث مجالات رئيسية: انتقال العدوى، ومدى قدرتها على الالتفاف على المناعة المكتسبة نتيجة إصابة سابقة أو تلقي اللقاحات، إضافة إلى مدى شدة المرض.

ونقلت وكالة "فرانس برس" للأنباء عن فاوتشي قوله إن أوميكرون "معدية جدا بشكل واضح" ولربما أكثر من دلتا، المتحورة الأكثر انتشارا حاليا على مستوى العالم. غير أنه قال ردًّا على سؤال بشأن مدى شدّتها، إنه "من شبه المؤكد بأنها ليست أكثر شدة من دلتا".

وتشير البيانات التي تم جمعها من حول العالم أيضا، إلى أن الإصابة أكثر من مرة تعد مرجحة بدرجة أكبر بالنسبة لأوميكرون.

وأفاد فاوتشي بأن التجارب المخبرية التي جرت على مدى فعالية الأجسام المضادة المكتسبة بموجب اللقاحات المتوافرة حاليا ضد أوميكرون ستصدر في فترة بين "الأيام القليلة المقبلة حتى أسبوع".

وأضاف: "هناك إشارات إلى أنها قد تكون أقل شدة حتى، إذ أنه عند النظر إلى المجموعات التي تجري متابعتها في جنوب إفريقيا، فإن معدل عدد الإصابات نسبة لعدد الحالات التي تستدعي النقل إلى المستشفيات يبدو أقل مما هو الحال عليه مع دلتا".

لكنه شدد على ضرورة عدم المبالغة في تفسير هذه البيانات نظرا إلى أن المجموعات السكانية التي تجري متابعتها أصغر سنا، وبالتالي فإن احتمال نقل المصابين إلى المستشفيات أقل.

وقال: "أعتقد أن الأمر (أي تحديد قوة المتحورة) سيستغرق بضعة أسابيع على الأقل في جنوب إفريقيا" حيث رصدت أوميكرون أول مرة في تشرين الثاني/ نوفمبر.

وأضاف: "مع تسجيل مزيد من الإصابات حول العالم، قد يستغرق تحديد مدى شدّة الإصابات وقتا أطول".

ولفت فاوتشي إلى أن وجود فيروس أكثر عدوى لا يتسبب بمرض أكثر شدة ولا يؤدي إلى ازدياد عدد الحالات التي تستدعي النقل إلى المستشفيات والوفيات "هو أفضل سيناريو ممكن".

وأضاف أنّ "السيناريو الأسوأ هو ألا تكون أكثر عدوى فحسب، بل تتسبب أيضا بالمرض الشديد وبالتالي تظهر موجة إصابات أخرى لا تخف بالضرورة بفعل التلقيح أو الإصابة السابقة".

وقال: "لا أعتقد بأن السيناريو الأسوأ سيأتي، لكن أحدا لا يعرف".