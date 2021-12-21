هل تتطلب "أوميكرون" لقاحا خاصا؟

ذكرت مديرة وكالة الأدوية الأوروبية اليوم، الثلاثاء، أنه "لا توجد إجابة حتى الآن حول ما إذا كانت المتحورة الجديدة ’أوميكرون’ المنتشرة في أميركا وأوروبا تتطلب لقاحا خاصا".

وقالت إيمير كوك للصحافيين "أؤكد أنه لا توجد إجابة حتى الآن على ما إذا كنا سنحتاج إلى لقاح خاص، بتركيبة مختلفة، لمكافحة هذه المتحورة أو غيرها".

واوضحت "نحتاج إلى مزيد من البيانات حول تأثير المتحورة على فعالية اللقاحات المعتمدة، وجمع المزيد من الأدلة حول كيفية استجابة اللقاحات الحالية لمنع الأشكال الحادة أو الخفيفة من المرض، علاوة على الاستشفاء والوفيات".

إلا أن كوك شددت على أنه مع وجود 5 لقاحات و6 عقاقير ضد كورونا "نحن في وضع أقوى بكثير من العام الماضي".

وأضافت "لدينا الكثير من الأدوات الإضافية بتصرفنا، إذ وافق الاتحاد الأوروبي أمس، الإثنين، على استخدام لقاح خامس ضد كورونا، وهو لقاح نوفافاكس الأميركي، بعد تلقيه موافقة الوكالة الأوروبية للأدوية".

وتنتشر المتحورة الجديدة لفيروس كورونا بسرعة هائلة في الولايات المتحدة، حيث يهيمن الآن، وكذلك في أوروبا، لا سيما في بريطانيا.