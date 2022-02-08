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الصين تطوّر اختبارا "سريعا ودقيقا" لكشف عدوى كورونا

تاريخ النشر: 08/02/2022 - 15:56

الصين تطوّر اختبارا "سريعا ودقيقا" لكشف عدوى كورونا
محطة فحص "بي سي آر" (أ ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب

قام علماء صينيون بتطوير اختبار جديد لكشف الإصابة بفيروس كورونا، بحيث أن نتيجته دقيقة مثل اختبار "بي سي آر" الذي يجرى في المختبر لكنه يعطي النتائج خلال دقائق.

وعرفت اختبارات "بي سي آر – تفاعل البوليميراز التسلسلي" بأنها المعيار العالمي لفحوص كورونا في الوقت الراهن؛ إلا أن نتائجها ما تستغرق عدة ساعات.

ويبدو أن باحثين في جامعة فودان الصينية في شنغهاي وجدوا بديلا.

وفي البحث الذي نشر في المجلة العلمية "نيتشر بايوميديكل إنجنييرنغ"، قال فريق الباحثين إنه طوّر مستشعرا يستخدم الإلكترونيات الدقيقة لتحليل عينات الحمض النووي التي تجمع بواسطة مسحة.

وهذا المستشعر المتصل بجهاز محمول، يجعل الحصول على نتيجة في "أقل من أربع دقائق" امرا ممكنا، على ما أوضح مطوّروه الذين أشاروا إلى أن هذا الجهاز الذي يتمتع بـ"حساسية عالية" يوفر السرعة وسهولة التشغيل والنقل.

وبهدف اختبار هذه التقنية الجديدة، أخذت عينات من 33 شخصا مصابا بالفيروس. وأجريت فحوص "بي سي آر" بالتوازي للمقارنة بين الطريقتين.

وبحسب المنشور، فإن النتائج التي أظهرتها التقنيتان متطابقة.

وقال باحثو جامعة فودان إنه بمجرد تطوير الأجهزة، ستستخدم في الكثير من الأماكن من بينها المطارات والمستشفيات وحتى "في المنزل".

وبالإضافة إلى بطئها من حيث النتائج، تتطلب فحوص "بي سي آر" بنية تحتية ومختبرات لا تملك الكثير من البلدان النامية سوى عدد محدود منها. ويشكل هذا الأمر عقبة أمام عمليات التتبع والكشف عن الإصابات بالوباء.

وتعد الصين واحدة من أكبر منتجي اختبارات "بي سي آر" في العالم.

وصدّرت في كانون الأول/ديسمبر فحوصا بقيمة إجمالية بلغت 1,6 مليار دولار، بزيادة 144% خلال شهر، بحسب الجمارك الصينية.

بودكاست عرب 48

#الصين
#فيروس كورونا
#بي سي آر

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