"مد أوميكرون يتقدم نحو شرق أوروبا والتلقيح ضعيف"

عرب ٤٨ / أ ف ب

طالب المكتب الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية اليوم، الثلاثاء، بتعزيز جهود التلقيح في أوروبا الشرقية؛ مؤكدا أن "المد المرتبط بانتشار المتحورة أوميكرون من فيروس كورونا يتقدم نحو الشرق".

وذكر المدير الإقليمي لمنظمة الصحة، هانس كلوغه، أنه في الأسبوعين الماضيين، تضاعفت حالات كورونا في 6 دول وهي: أرمينيا وأذربيجان وبيلاروس وجورجيا وروسيا وأوكرانيا، تقع في الشرق ما يشكل المنطقة الأوروبية لمنظمة الصحة.

وأضاف في بيان أنه "كما هو متوقع، تتقدم موجة أوميكرون شرقا، وقد رصدت 10 دول أعضاء في الشرق حتى الآن هذه المتحورة".

وتضم منطقة أوروبا لدى منظمة الصحة العالمية 53 دولة يقع عدد كبير منها في آسيا الوسطى.

وعبر كلوغه عن أسفه لضعف معدلات التلقيح في بعض أقسام هذه المنطقة مع أقل من 40% من الأشخاص الذين تفوق أعمارهم 60 عاما أخذوا اللقاح المضاد لكورونا بالكامل، في البوسنة والهرسك وبلغاريا وقرغيزستان وأوكرانيا وأوزبكستان.

وأوضح أنه "في بلغاريا وجورجيا ومقدونيا الشمالية هناك أقل من 49% من موظفي قطاع الصحة تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد لكورونا".

وقال كلوغه "أدعو الحكومات والهيئات الصحية والشركاء المعنيين إلى النظر في الأسباب المحلية لطلب وقبول أقل للقاح والقيام بتدخل مكيف لزيادة معدلات التلقيح بشكل عاجل عملا بمعطيات محددة".

من جانب آخر وفي مواجهة "مد أوميكرون" ومع استمرار انتشار دلتا في الشرق إلى حد كبير، فإن الوضع "مقلق وهذا ليس الوقت المناسب لرفع الإجراءات التي نعلم أنها تقلل من انتشار كورونا".

وأشار إلى أن "هذه الإجراءات تشمل بالإضافة إلى تجنب الأماكن المزدحمة، وضع الكمامات في الداخل وزيادة التهوئة واستخدام الفحوصات السريعة لتحديد الإصابات في وقت مبكر".