  2. صحة
  3. صحة

هل تتهدّد البلاد موجة انتشار لفيروس جدري القردة؟

تاريخ النشر: 22/05/2022 - 18:47

هل تتهدّد البلاد موجة انتشار لفيروس جدري القردة؟
فحص درجة حرارة مسافرين (توضيحية - Getty Images)
إيناس مريح إيناس مريح

يتزايد القلق بشأن تسجيل دول عدّة في العالم، إصابات بجدري القردة، من بينها إسرائيل، التي أكّدت وزارة الصحة فيها، أمس السبت، تشخيص أول إصابة بالمرض لشاب في الثلاثينات من عمره، وُصفت حالته بالطفيفة.

وقبل إسرائيل، أعلنت بريطانيا وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا والسويد وفرنسا وأميركا وكندا وأستراليا عن تسجيل إصابات بالمرض النادر، الآخذ بالانتشار في بلدان أخرى حول العالم.

(توضيحية - Getty Images)

لتسليط الضوء على الفيروس المذكور، حاور موقع "عرب 48" مدير قسم الطوارئ في المشفى "الإنجليزي" بالناصرة، الدكتور نجيب نصر الله من شفاعمرو.

"عرب 48": ما هو فيروس جدري القردة؟

د. نجيب: ينتمي فيروس جدري القردة إلى جنس الفيروسات الجدرية، وقد تم الكشف عنه لأوّل مرّة في مختبر للقردة أثناء التحري عن أحد الأمراض الشبيهة بالجدري في ما بين القردة، وهو من عائلة "بوكس فيروس". هذا المرض فيروسي نادر وحيواني المنشأ، ينتقل من خلال عدة طرق، من الحيوانات للإنسان، وبخاصة تلك التي هي من عائلة القردة مثل السنجاب والأرنب. كما أنه ينتقل من خلال اللمس، واللعاب.

"عرب 48": ما هي أعراض الإصابة بالفيروس؟

د. نجيب: تتراوح فترة حضانة جدري القردة -وهي الفترة الفاصلة بين مرحلة الإصابة بعدواه ومرحلة ظهور أعراضها- بين 6 أيام و16 يوما، بيد أنها يمكن أن تتراوح بين 5 أيام و21 يوما. ويمكن تقسيم مرحلة العدوى إلى فترتين كالتالي: بداية الإصابة تُشبه الإصابة بنزلة البرد، ومن السِّمات الأولى للإصابة؛ الحمّى، والشعور بصداع مبرّح، وتضخّم العقد اللمفاوية، والشعور بآلام في الظهر وفي العضلات، ووهن شديد، يليها فترة ظهور الطفح الجلدي، الذي غالبا يبدأ على الوجه، ومن ثم ينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم. وعادةً ما يكون جدري القردة مرضا محدودا ذاتيا، وتدوم أعراضه لفترة تتراوح بين أسبوعين إلى أربعة أسابيع.

(توضيحية - Getty Images)

"عرب 48": هل يمكن الإعلان عن حملة تطعيم قريبا ضد جدري القردة؟

د. نجيب: لقد تم استخدام التطعيم ضد وباء "الجدري الأسود"، والذي يشمل بمفعوله جدري القردة حتى سنوات الثمانينيات في العالم، فيما تم استخدامه في البلاد حتى سنوات التسعينيات، إذ تم تطعيم الجنود. يُعدّ الوباء الأسود مرضا قاتلا، في حين أن جدري القردة غير قاتل، وفرص انتقال عدواه قليلة، ولكن الجدري الأسود يقتل 30% من مصابيه، بينما جدري القردة يمكن أن يسبب الوفاة عند الأشخاص الذين يعانون من ضعف جهاز المناعة فقط. بالتالي، يمكن تطعيم الأشخاص الذين يعانون من جهاز مناعة ضعيف، وللنساء الحوامل، لأن هذا الوباء قد يتسبب بالإجهاض، لذا يمكن تطعيم فئات معينة. ولن نعود لفترة الالتزام بوضع الكمامات كالسابق. الطفح الذي يصيب المصاب يُحتّم عليه البقاء لوحده.

"عرب 48": كيف يمكن الوقاية من جدري القردة؟

د. نجيب: الوقاية سهلة من هذا الوباء، وبخاصة أن فرص انتقال العدوى قليلة. ومن أهم سبل الوقاية عدم الانكشاف على المناطق التي ينتشر بها هذا الوباء، إذ يجب متابعة تقارير منظمة الصحة العالمية والتي تنشر مناطق انتشار الوباء. كما يجب الحرص على النظافة الشخصية.

(توضيحية - Getty Images)

"عرب 48": ما هي الشريحة الأكثر عرضة للإصابة؟

د. نجيب: الشريحة التي تعاني من جهاز مناعة ضعيف هي الأكثر عرضة للإصابة بهذا الوباء، والتي تنكشف على مسبّباته، ومن ضمنها الانكشاف على المصابين بالفيروس في مناطق مختلفة.

"عرب 48": هل العاملون مع الحيوانات الإصابة بفايروس جدري القردة؟

د. نجيب: لا يتهددهم، ذلك أن الفيروس يتعلّق بفئة القوارض، مثل السنجاب والخلند، ومن الصعب أن يصيب الأشخاص الذين يتعاملون مع المواشي أو الخيل، أو الحيوانات البيتية كالكلاب والقطط، وبالطبع لن نعود لسيناريو وباء كورونا (كوفيد- 19)، رغم أن جدري القردة هو وباء مزعج.

بودكاست عرب 48

#جدري القردة
#ما هو جدري القردة
#أغراض جدري القردة
#جدري
#الجدري الأسود

حوارات

حوار | سياسة بينيت في أسرلة التعليم بالقدس المحتلة
حوار | سياسة بينيت في أسرلة التعليم بالقدس المحتلة

2022-05-21

حوار مع جبرائيل شفاكة | متروبولين تل أبيب ومحو "الخط الأخضر" وإنعاش الاستيطان
حوار مع جبرائيل شفاكة | متروبولين تل أبيب ومحو "الخط الأخضر" وإنعاش الاستيطان

2022-05-07

حوار مع نائلة الوعري | كيف أصبحت القدس عاصمة فلسطين السياسية والروحية؟
حوار مع نائلة الوعري | كيف أصبحت القدس عاصمة فلسطين السياسية والروحية؟

2022-04-30

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

"الصحة العالمية" تبحث تداعيات كورونا والحرب على العالم
"الصحة العالمية" تبحث تداعيات كورونا والحرب على العالم

2022-05-22

بعد ظهوره في أوروبا: تسجيل إصابتين مؤكدتين بجدري القردة بكندا
بعد ظهوره في أوروبا: تسجيل إصابتين مؤكدتين بجدري القردة بكندا

2022-05-20

دراسة: أكثر من 9 ملايين وفاة سنويا إثر التلوث
دراسة: أكثر من 9 ملايين وفاة سنويا إثر التلوث

2022-05-18

الأكثر قراءة

"سانا": 3 شهداء في عدوان إسرائيلي استهدف جنوب دمشق

2022-05-21
مصدر في الحكومة الإسرائيلية:

مصدر في الحكومة الإسرائيلية: "غدًا ستكون مسألة النائبة غيداء زعبي من خلفنا"

2022-05-21
حالة الطقس: ارتفاع في درجات الحرارة

حالة الطقس: ارتفاع في درجات الحرارة

2022-05-21
استشهاد فتى برصاص الاحتلال في جنين

استشهاد فتى برصاص الاحتلال في جنين

2022-05-21
حورة: إصابة خطيرة لفتى إثر إضرام النار في محل لبيع الهواتف

حورة: إصابة خطيرة لفتى إثر إضرام النار في محل لبيع الهواتف

2022-05-21