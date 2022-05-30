هل من الممكن الإقلاع عن التدخين؟

الإقلاع عن التدخين واحد من التغييرات الحياتية التي سرعان ما يظهر تأثيرها المباشر على حياة الشخص. إلا أن الإقلاع عن التدخين يعتبر أمرا صعبا جدا فالتدخين في النهاية نوع من الإدمان.

خلال ساعات من التوقف عن التدخين يبدأ الجسم بالتعافي والتخلص من آثار التدخين وتحديدا النيكوتين السلبية، حيث يبدأ ضغط الدم بالانخفاض وتتباطأ دقات القلب إلى المعدل شبه الطبيعي وتنتظم حرارة الجسم. ثم ستلاحظ أن تنفسك أفضل، وشيئا فشيئا ستزداد الآثار الإيجابية للإقلاع عن التدخين.

لكن الكثيرين يحاولون مرة واثنتين وثلاث مرات أن يقلعوا عن التدخين دون أن ينجحوا في ذلك ويصفه البعض بأنه أصعب شيء يمكن فعله في الحياة. فمن أين تأتي هذه الصعوبة؟

صعوبة الإقلاع عن التدخين

تلعب عدة عوامل أساسية دورا هاما في مدى صعوبة الإقلاع عن التدخين وأهمها:

عدد السجائر التي اعتدت تدخينها في اليوم

الأشخاص المحيطين بك وكونهم مدخنون أو لا

مدى انشغالك في الحياة اليومية

أهم نقاط الإقلاع عن التدخين

التصميم

قد تبدو هذه النصيحة بديهية إلا أننا سنعطيك بعض التفاصيل العملية عن التصميم. في كل مرة تشتهي إشعال سيجارة والتدخين تأكد أن هذه الأحاسيس ستزول خلال 5-10 دقائق بغض النظر عما إذا قمت بالتدخين بالفعل أم لا. وكلما قاومت رغبتك بالتدخين مرة كلما تقدمت في مشوار الإقلاع عنه أكثر.

استخدام بدائل النيكوتين

يمكن الاستفسار عن بدائل النيكوتين من الطبيب أو حتى الصيدلية ومن أهم أنواعها:

بخاخ النيكوتين الأنفي ويحتاج لوصفة طبية بشكل عام

لصاقات النيكوتين توضع أعلى الذراع لا تحتاج لوصفة طبية

علكة النيكوتين التي لا تحتاج لوصفة طبية

أدوية وعقاقير يصفها الطبيب للمساعدة على الإقلاع عن التدخين مثل كونتراف وألبينزن

قد تساعد هذه الحلول التي تعطي للجسم حاجته من النيكوتين بعد أن تعوّد عليه وتساعد الشخص على تجاوز اشتهائه للعناصر الموجودة في السجائر وخصوصا النيكوتين. وتعتبر هذه الحلول غير ضارة حتى عند الاستخدام لوقت طويل.

السيجارة الإلكترونية

برزت السيجارة الإلكترونية كحل بديل أو طريقة للتخلص من إدمان التدخين. إلا أن فعاليتها أقل من فعالية الأدوية التي تساعد على تجاوز إدمان النيكوتين، وقد تسبب تعوّد الشخص عليها عوضا عن السجائر وقد أثبتت الدراسات أن السيجارة الإلكترونية لها أضرار لا تعد ولا تحصى. فإذا كنت تنوي استخدام السيجارة الإلكترونية مؤقتا حتى تتجاوز إدمانك على السجائر فلا بأس بهذه الفكرة، أما إذا كنت ستقلع عن التدخين لتقع في فخ السجائر الإلكترونية فننصحك بالابتعاد عن هذا الخيار.

أبقِ فمك منشغلا

عندما تراودك الرغبة القوية بالتدخين حاول أن تشغل فمك بشيء آخر. من أفضل البدائل في هذه الحالة العلكة أو اللبان بدون سكر الذي يمكن أن تستمر بمضغه لساعات، أو حتى الفواكه مثل الجزر أو التفاح. إلا أن أفضل الأطعمة في هذه الحالة هي بذور دوار الشمس المحمصة بدون ملح والتي تشغل الفم واليدين وهي لذيذة ومفيدة وقد تقضي وقتا طويلا في تناولها.

أبقِ جسمك منشغلا

يمكن للحركة والرياضة إبعاد تفكيرك عن التدخين حتى لو كانت رياضة قصيرة الوقت أو متقطعة مثل صعود ونزول الدرج عدة مرات أو تمارين القرفصاء أو تمارين الضغط. لهذه النصيحة فائدة مضاعفة إذ أنك عندما تقوم بلعب التمارين الرياضية ستلاحظ حالتك الجسدية التي تتحسن بسرعة كبيرة مما سيشجعك على الاستمرار والتصميم في إقلاعك عن التدخين. وإذا كنت من الأشخاص الذين لا يطيقون الرياضة جرب أي شيء آخر مثل التنظيف أو الطبخ أو أرشفة ملفاتك أو ترتيب مجموعة الكتب الخاصة بك بطريقة صحيحة أو العناية بالحديقة أو أي هواية تفضلها.

تجريب تقنيات الاسترخاء

ربما يكون التدخين عند معظم الأشخاص المدمنين عليه طريقتهم الفورية لإزالة التوتر والقلق. أضف على قلق هؤلاء الأشخاص في الحالة الطبيعية القلق الناتج عن الإقلاع عن التدخين وسيشعرون بضغط وتوتر شديدين. يكمن الحل في هذه الحالة باتباع بعض الطرق الكفيلة بجعل الشخص يسترخي مثل تمارين التنفس العميق وتمديد العضلات واليوغا والتأمل والمساج والاستماع إلى الموسيقا الهادئة.

عدم تدخين "هذه السيجارة فقط"

من الشائع أن يتمكن المدخنين من الإقلاع عن التدخين لبضعة أيام ثم يقعون في فخ "سأدخن هذه السيجارة فقط". إلا أن هؤلاء الأشخاص عادة ما يعودون إلى عادة التدخين بسرعة بعد الخضوع لإغراء هذه السيجارة الواحدة فقط.

حاول الحصول على دعم نفسي

يمكن الحصول على الدعم النفسي من قبل شخص مقرب أو صديق نجح بالإقلاع عن التدخين في الماضي ويعيش حياة سعيدة وناجحة. من الممكن أيضا البحث في الإنترنت عن تجارب أشخاص آخرين تمكنوا من كسر هذه العادة وحكوا قصة إقلاعهم عن التدخين في الإنترنت. كما يمكن بالطبع التواصل مع أو زيارة أخصائي نفسي أو سلوكي يقدم لك دعما نفسيا وحلولا علمية للمشاكل والصعوبات التي يمكن أن تواجه المدخن في مغامرة الإقلاع عن التدخين.

تذكّر فوائد الإقلاع عن التدخين

قم بكتابة أو تكرار لفظ الفوائد التي ستحصل عليها جراء الإقلاع عن التدخين مثل:

صحة أفضل

عدم تعريض عائلتك للتدخين السلبي

توفير مبالغ مالية يمكن أن تكون طائلة

تحسن في المزاج

لياقة أفضل

كيف تتفادى العودة إلى التدخين

التدخين مثله مثل كل أنواع الإدمان تحد لمدى الحياة. إذ بعد تجاوز الصعوبة الأولى والإقلاع الفعلي عن التدخين يجب المحافظة على هذه الخطوة الإيجابية وعدم العودة إلى التدخين مجددا حتى لو بعد سنين وهو أمر وارد بالطبع.

لتفادي الوقوع في فخ التدخين مجددا حاول الحرص على الأمور التالية: