أميركا: 45 إصابة بجدري القردة ونحو 900 ألف جرعة لقاح

اشترت أميركا المزيد من جرعات اللقاح الواقي من جدري القردة، في ظل استمرار التفشي المفاجئ في التوسع عالميا؛ حسب ما أفاد مسؤولو الصحة في الولايات المتحدة اليوم، الجمعة.

ورصدت أميركا حتى اليوم 45 إصابة بجدري القردة في 15 ولاية والعاصمة واشنطن.

وتم تسجيل ما يزيد على 1300 حالة إصابة بجدري القردة في زهاء 30 دولة أخرى خارج مناطق إفريقيا التي يستوطنها المرض.

وقال مسؤولون إن "الخطر على العامة في الولايات المتحدة منخفض، لكنهم يتخذون خطوات لطمأنة الجمهور بأن إجراءات طبية قائمة للتعامل مع المشكلة المتزايدة".

وأجيز لقاح "جينيوس" ثنائي الجرعة المضاد لجدري القردة في الولايات المتحدة.

وقالت دون أوكونيل، التي تشرف على مخزون الحكومة من لقاحات وعلاجات الطوارئ، إن الحكومة الأميركية لديها 72 ألف جرعة من اللقاح "جينيوس"، ومن المقرر أن تحصل على 300 ألف جرعة إضافية من الشركة المصنعة له "بافاريا نورديك" خلال الأسابيع العديدة القادمة.

وأعلنت الحكومة الأميركية اليوم أنها طلبت 500 ألف جرعة إضافية من اللقاح من الشركة تسلم أواخر هذا العام.

وأضافت أن الشركة تحتفظ أيضا بجرعات أخرى مملوكة للحكومة الأميركية.

يشار إلى أن جدري القردة يعد من الأمراض المستوطنة في مناطق بإفريقيا، حيث يصاب البشر بالعدوى من خلال لدغات القوارض أو الحيوانات الصغيرة؛ علمًا أن المرض لا ينتشر عادة بسهولة بين البشر.