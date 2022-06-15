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الصحة العالمية تنشئ آلية جديدة لوقف تفشي جدري القردة

تاريخ النشر: 15/06/2022 - 14:27

الصحة العالمية تنشئ آلية جديدة لوقف تفشي جدري القردة
(توضيحية - Gettyimages)
عرب ٤٨ / ا ب

أوردت منظمة الصحة العالمية أنها بصدد إنشاء آلية جديدة لمشاركة اللقاحات من أجل وقف تفشي مرض جدري القردة في أكثر من 30 دولة خارج إفريقيا. وقد تؤدي هذه الخطوة إلى قيام وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة بتوزيع جرعات نادرة من اللقاح على الدول الغنية التي يمكنها تحمل تكاليفها.

ووفقا لبعض خبراء الصحة، فإنه من المحتمل أن تفوت المبادرة فرصة السيطرة على مرض جدري القردة في البلدان الإفريقية حيث أصيب الناس لعقود من الزمن، وهو مثال آخر على عدم المساواة في توزيع اللقاح الذي شوهد أثناء جائحة فيروس كورونا.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن "الوكالة تعمل على تطوير مبادرة من أجل الوصول العادل إلى اللقاحات والعلاجات التي تأمل المنظمة أن تكون جاهزة في غضون أسابيع".

وجرى اقتراح الآلية بعد فترة وجيزة من إبلاغ بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة ودول أخرى عن مئات من حالات الإصابة بجدري القردة الشهر الماضي.

ويعتقد أن لقاحات الجدري، وهو مرض مرتبط به، فعالة بنسبة 85% تقريبا ضد جدري القردة.

وقال مدير منظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانز كلوغ، اليوم الأربعاء إنه "يشعر بالقلق من تدافع بعض الدول الغنية لشراء المزيد من اللقاحات دون الحديث عن شراء إمدادات لإفريقيا".

وحث كلوغ الحكومات على "التعامل مع جدري القردة دون تكرار أخطاء جائحة كورونا".

إلا أنه لم يستبعد احتمال أن تتلقى دول مثل بريطانيا، التي يوجد بها حاليًا أكبر انتشار للمرض خارج إفريقيا، لقاحات من خلال آلية منظمة الصحة العالمية.

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#منظمة الصحة العالمية
#جدري القردة
#لقاح جدري القردة

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