تقرير: ثلث سكان السودان "يعانون من انعدام حاد في الأمن الغذائي"

عرب ٤٨/ أ ف ب

حذّر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في بيان، الخميس، من أن ثلث سكان السودان "يعانون من انعدام حاد في الأمن الغذائي".

وأفاد البيان "يواجه حاليا عدد قياسي يبلغ 15 مليون شخص في السودان، ثلث السكان، انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي".

وأوضح أن "الآثار المجتمعة للنزاع والصدمات المناخية والأزمات الاقتصادية والسياسية وارتفاع التكاليف وضعف انتاجية المحاصيل تدفع بملايين الناس إلى مزيد من الجوع والفقر".

وكانت منظمة يونسيف أكدت في بيان مشترك مع ثلاث منظمات في مجال الإغاثة أن "8,2 ملايين من الذين يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية من النساء والفتيات و7,8 ملايين من الأطفال".

وأضاف البيان أن "3 ملايين طفل دون سن الخامسة يعانون حاليا من سوء التغذية الحاد منهم 650 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد".

وكانت منظمة رعاية الطفولة أعلنت الأسبوع الماضي وفاة طفلين نتيجة الجوع في ولاية شمال دارفور غرب البلاد .

ويعاني السودان أساسا من أزمة اقتصادية متفاقمة منذ أن نفذ قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان انقلابا عسكريا في الخامس والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر أطاح فيه بشركائه المدنيين من إدارة البلاد في مرحلة انتقالية بعد سقوط الرئيس السابق عمر البشير في 2019، ما دفع العديد من دول الغرب إلى قطع مساعداتها عن الخرطوم.

وقتل المئات نتيجة نزاعات قبلية في إقليم دارفور المضطرب غرب البلاد منذ انقلاب البرهان.

والأسبوع الماضي، قتل 125 شخصا في اشتباكات قبلية بمحلية كلبس في ولاية غرب دارفور.

وتشهد المنطقة نوعًا من الفراغ الأمني خصوصا بعد إنهاء مهمة قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الإقليم إثر توقيع اتفاق سلام بين الفصائل المسلحة والحكومة المركزية عام 2020. وقتل في نزاع دارفور قرابة 300 ألف شخص ونزح 2,5 مليون من قراهم، وفقا للأمم المتحدة.

وتقدر الأمم المتحدة أن 18 مليونا من إجمالي 45 مليون سوداني، سيعانون بنهاية السنة من انعدام الأمن الغذائي، أكثرهم معاناة 3,3 ملايين نازح يقيم معظمهم في دارفور.