أثر الجلوس الطويل على العمود الفقري

العديد من الناس يضطرون عادةً للجلوس لساعات طويلة بسبب طبيعة عملهم، هذا الأمر يجعلهم عرضةً للعديد من المشاكل الصحية وخصوصا مشاكل العمود الفقري.

الأضرار التي يسببها الجلوس لساعات طويلة

يذكر العديد من أطباء الجراحة العظمية أن الجلوس لساعات طويلة له أضرار كثيرة على العمود الفقري بما في ذلك الرقبة، وكذلك المفاصل والعظام وهذه الأضرار تتمثل في:

خشونة في الفقرات القطنية أو العنقية أو الصدرية.

آلام عند المنطقة العجزية أو المنطقة العصعصية.

آلام في الظهر.

ضعف في عضلات الظهر والرقبة.

حيث يشير الأطباء أنَ الخشونة يمكن أن تسبب على المدى البعيد مضاعفات خطيرة مثل الانزلاق الغضروفي الذي يسبب آلاما في الذراع وكذلك في الساق، حيث أنَ هذه الآلام تزداد عند الجلوس بطريقة خاطئة.

إن الجلوس لفترات طويلة يؤدي إلى تشكيل عقد عصبية تتواجد بكثرة في عضلات الرقبة والظهر، فعند ضعف العضلات يشعر الشخص بآلام كثيرة ونمّال وعدم الارتياح. قد يؤدي ذلك أحيانا إلى ميلان في فقرات الظهر وكذلك إلى اعوجاج في العمود الفقري، بالتالي إذا لم تعالج هذه المشاكل مبكرا سوف يحتاج الأمر إلى تدخل جراحي.

أفضل وضعية لألم أسفل الظهر

إنَ أفضل وضعية للجلوس عند المكوث لساعات طويلة هي برفع صدرك وتحريك كتفيك إلى الأسفل والأعلى كل فترة، ويجب المحافظة على وجود منحنى طفيف في أسفل الظهر وعدم حني الرأس إلى الأمام بل نبقي الرأس فوق الكتفين مستقيما.

أجريت العديد من البحوث والتجارب في جميع دول العالم على الطريقة الصحيحة للجلوس، لكن عام 2006 أجريت دراسة عرفت عالميا في اسكتلندا بأنّ الطريقة الصحيحة للجلوس هي جعل العمود الفقري بزاوية قائمة لكن التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) أثبت أنّ الوضعية السابقة ليست صحيحة وأنها تحمّل العمود الفقري ضغوط كثيرة، فتم استنتاج أن الوضعية المثالية هي الاستلقاء للخلف بزاوية 135 درجة مع وضع القدمين على الأرض.

كيف تخفف آلام أسفل الظهر عند الجلوس؟

لتخفف من آلام أسفل الظهر يجب أن تتغير الوضعية أثناء الجلوس، مثل وضع إحدى الرجلين على الأخرى أو الانحناء إلى أحد الجانبين، وهذه الحركات تغير وضعية الأنسجة الموجودة بالظهر المتحملة للضغط ما قد يمنع الألم. يمكن تخفيف آلام أسفل الظهر عن طريق ما يلي:

التمدد

إنَ ممارسة تمارين التمدد تضع جسمك في أوضاع معاكسة لوضعية الجلوس المعتادة، فذلك قد يساعد في تحسين آلام أسفل الظهر.

وجد الباحثون أنَ خضوع الجسم للتمدد لفترة 15 دقيقة فقط يزيد من مرونة الجسم ويقلل من آلام أسفل الظهر. توصي الأكاديمية الأميركية لأطباء الأسرة (AAFP) بأن يستلقي الشخص على ظهره مع ثني الركبتين ورفع الركبة اليسرى ببطء إلى الصدر، ومحاولة ابقائها بمحاذاة الصدر لمدة خمس ثواني وتكرر نفس العملية على الركبة اليمنى مع تكرار هذه العملية 10 مرات تقريبا لكل ساق.

الأدوية التي تستلزم وصفات طبية

العديد من المسكنات مثل الأسبرين أو التايلينول أو العقاقير الستيرويدية المضادة للالتهاب تساعد في التخفيف من آلام أسفل الظهر وتخفف من الالتهابات.

الثلج أو الحرارة

يمكن أن تساعد عبوات الماء الباردة أو مكعبات الثلج في تخفيف من آلام أسفل الظهر، وكذلك يمكن أن تساعد زجاجات الماء الساخنة أو الأكياس المطاطية المملوءة بماء ساخن في الشعور بالراحة واسترخاء عضلات الجسم وتقليل التشنجات الحاصلة. وقد أوصت الأكاديمية الأميركية لأطباء الأسرة على ضرورة تطبيق الحرارة أسفل الظهر يوميا لمدة 20 إلى 30 دقيقة.

اتباع أسلوب حياة صحي

الأشخاص الذين يعانون من زيادة في الوزن أو لا يمارسون التمارين الرياضية أو الأشخاص المدخنين هم أكثر الأشخاص عرضة للإصابة بآلام الظهر. وقد أوضحت الاختبارات أن فقدان الوزن وممارسة الرياضة بانتظام وبطريقة صحيحة والإقلاع عن التدخين بشكل كامل يوفر الراحة للأشخاص المصابين بآلام العمود الفقري.

متى يجب زيارة الطبيب

الجلوس الذي ينتج عنه الشعور بآلام بسيطة في الظهر أو آلام في المفاصل غالبا يتم تجاهله، لكن يوجد أعراض عديدة لا يجب تجاهلها حتى لو كان الألم بسيطا فيتوجب مراجعة الطبيب على الفور. وتتمثل الحالات التي يجب فيها مراجعة الطبيب على الفور بالأعراض التالية:

آلام مستمرة لأكثر من ثلاثة أيام.

الشعور بتنميل أسفل القدمين وخدر بهما.

صعوبة في القيام بالأعمال المنزلية.

آلام وتورم في المفاصل.

آلام قوية ومفاجئة في أسفل الظهر والقدمين.

تكرار حالة التشنج في مكان معين أو عند القيام بحركة ما.

تيبس العضلات الرقبية أو أسفل الظهر.

الشعور بتيبس في الرقبة وصعوبة في تحريكها.

الشعور بتشنجات عصبية في الرقبة وذلك عند الكتابة على الكمبيوتر أو غيره.

الشعور بألم أسفل الظهر عند القيام من وضعية الجلوس.

عدم القدرة على الانحناء للأسفل بسبب الشعور بالألم.

وسائل علاجية

يجب استشارة الطبيب المختص بسرعة عند الشعور بتشنجات عصبية أو آلام في أسفل الظهر، ولا بد من تشخيص الحالة عن طريق الأشعة العادية أو المتقطعة، وربما يحتاج الشخص لتناول علاج دوائي ليخف الألم، عادةَ ما يتم الاستغناء عن العلاج الطبيعي خلال عشر أيام الأولى من بدء العلاج.

يفضل الاعتماد على التمرينات الرياضية لتقوية العضلات كما أن العلاج الكهربائي سواء بالموجات الصوتية أو الليزر يمكن أن يفي بالغرض، مع التشديد على ضرورة التخلص من سبب الألم أولا، أي لابد من الاستغناء عن الجلوس لفترات طويلة بشكل متواصل أو الجلوس بطريقة خاطئة ومؤذية للعمود الفقري أو مسببة للألم مع الحرص على ضرورة الاستلقاء على الظهر.

نصائح وقائية

لتجنب مشاكل العظام والمفاصل التي تصيب العمود الفقري يجب الحرص على ما يلي: