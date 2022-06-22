الحساسية الأنفية والحساسية الصدرية والفرق بينهما

الحساسية مرض منتشر ومزعج وعدد لا بأس به من الناس يصابون به على مدار العام وفي أوقات وفصول مختلفة من السنة ولعدة أسباب، وقد تأخذ الحساسية عدة أشكال فقد تصيب الأنف أو الصدر أو قد تكون حساسية جلدية وغيرها وتكون أعراضها مختلفة عن بعضها أو متشابهة.

وتختلف شدة رد فعل الجسم حسب طبيعته ودرجة تحسسه ويمكن أن تحدث هذه الحالة في جميع الأعمار وليست مرتبطة بمرحلة عمرية معينة، ولكن تظهر بشكل أكبر عند الأطفال كون مناعتهم تكون أقل من مناعة الكبار ولها عدة أسباب ومحفزات تحرضها، وقد تأتي خفيفة أحيانا أو مزمنة وتتطلب في بعض الأحيان علاجا مديدا للتخفيف من أعراضها الجانبية.

تعريف الحساسية الأنفية

تظهر أعراض الحساسية الأنفية نتيجة تعرض الأنف لبعض المهيجات كالغبار وشعر الحيوانات وقد تكون موسمية أو مستمرة طوال العام وعند أي عمر، وهي التهاب الأغشية المخاطية المبطنة لجوف الأنف وتبدأ هذه الأعراض بعد التعرض لمهيجات الأنف بدقائق وتسمى أيضا حمى القش ولكن ليس من الضروري التعرض للقش حتى تظهر هذه الأعراض.

تعريف الحساسية الصدرية

أما الحساسية الصدرية فهي التهاب يصيب الجهاز التنفسي ويؤدي إلى حدوث مشاكل في الممرات والشعب الهوائية وبالتالي ظهور أعراض تنفسية مزعجة وتعرف بنوبة الربو والتي تؤدي إلى تورم وتضيق في المجاري الهوائية وتشنجها.

مهيجات الحساسية

مهيجات الحساسية الأنفية

هناك عدة أسباب تؤدي إلى حدوث الحساسية الأنفية وأهمها هو العامل الوراثي بحيث تزداد نسبة الإصابة في حال كان أحد الأهل مصابا بهذه الحالة ومن مهيجاتها التواجد في الأماكن الجافة والهواء وأماكن وجود رياح وفي موسم انتشار غبار الطلع أو حبوب اللقاح، وتختلف أعراضها من شخص لآخر بالإضافة إلى أن تربية الطيور بأنواعها أو الكلاب والقطط في المنازل تزيد من نسبة التعرض لهذه الحساسية بسبب بقاياها وفضلاتها والشعر والوبر المتطاير منها.

مهيجات الحساسية الصدرية

أما مهيجات الحساسية الصدرية فيمكن اختصارها بعدة أشياء وأهمها:

انتشار العث وهي حشرات صغيرة جدا تعيش في المنازل خاصة في الألبسة والسجاد.

قد تحدث بسبب العفن.

قد يؤدي تناول بعض أنواع الأدوية والعقاقير الطبية إلى الحساسية الصدرية كبعض الأدوية الخافضة للضغط مثل حاصرات مستقبلات بيتا وبعض المسكنات كالبروفين.

التعرض للأدخنة والروائح العطرية.

القرب من شعر ووبر الحيوانات المنزلية الأليفة وفضلاتها والصراصير.

التعرض لغبار الطلع وحبوب اللقاح التي تنتقل مع الرياح والهواء وتنتشر من الأشجار والأزهار والحشائش.

أعراض الحساسية الأنفية والصدرية

أعراض الحساسية الأنفية

تتلخص أعراض الحساسية الأنفية بما يلي:

العطس بشكل ملفت.

احتقان شديد في الأنف.

صداع في الرأس.

تحسس العينين وحكة وسيلان دموع منهما.

قد يحدث تورم تحت العينين واحمرار.

ممكن أن تترافق مع حساسية جلدية.

إفرازات أنفية مائية .

مع استمرار هذه الأعراض تحدث مضاعفات مثل الربو والتهاب في الأذن والجيوب الأنفية وفي حال عدم تحسن المريض خلال أسبوعين يجب مراجعة الطبيب.

أعراض الحساسية الصدرية

إحساس بضيق في النفس.

صدور صوت كالصفير أثناء التنفس.

سعال بشكل كبير خاصةً في الليل.

الإحساس بوجود ضغط في الصدر مترافق مع ألم أو ضيق صدري.

أحيانا يحدث شحوب في الوجه وتعرق شديد.

قد تحدث نوبات من الهلع والخوف وصعوبة في التكلم وتشنجات في الرقبة والصدر.

كمود في الشفتين والأظافر وقد تصل الأمور لاستخدام بعض البخاخات.

علاج الحساسية الأنفية والحساسية الصدرية

علاج الحساسية الأنفية

هناك عدة أدوية تخفف من أعراض الحساسية الأنفية ولكنها ليست معالجة بشكل كامل وأهم هذه الأدوية:

مضادات الهيستامين سواء كانت بخاخات أو قطرات أو حبوب.

مضادات الاحتقان بأنواعها وتكون أقراص أو قطرات وتساعد في فتح المجرى الأنفي وتخفيف الانسداد فيه.

يستخدم بخاخ الستيرويد لتذويب المادة المخاطية التي تسبب التضيق في المجرى الأنفي.

كحلّ منزلي يمكن استخدام المحلول الملحي الذي يستخدم في حال كانت الأعراض ما زالت خفيفة ويمكن صنعه في المنزل أو شراؤه من الصيدلية.

اتباع خطة العلاج التي يضعها الطبيب مهم جدا ويجب الالتزام بها لبقاء الحساسية تحت السيطرة.

علاج الحساسية الصدرية

أما لعلاج الحساسية الصدرية فتستخدم عدة أدوية وأهمها:

الأدوية سريعة المفعول

تؤخذ عن طريق الاستنشاق ويظهر مفعولها خلال دقائق وتستمر فعاليتها لحوالي الأربع ساعات ومنها:

السالبتمول وتسمى الأدوية المنقذة وتستخدم حسب الحاجة لفتح مجرى التنفس بسرعة وبمرور الوقت يصبح المريض قادرا على استخدامها بالوقت المناسب لمنع نوبات الربو.

مثبطات الاستيل كولين وهو نوع من موسعات القصبات الهوائية قصير المفعول يوصف من قبل الطبيب لانتفاخ الرئة الناتج عن تحسس الصدر ويمكن استخدامه بالإضافة للأدوية السريعة المفعول.

الأدوية طويلة الأمد

تشمل عدة أنواع ومنها:

الثيوفيللين وهو يقلل من الأعراض الليلية المزعجة ويؤخذ على شكل أقراص وفعاليته تتلخص بارتخاء المسالك الهوائية ومنعها من التشنج.

ناهضات بيتا وتستخدم مع أدوية الاستنشاق لمنع نوبات الحساسية القوية وأكثر أنواعها استخداما السالميترول.

معدلات الليكومترين وهي تمنع تأثير المواد الكيميائية المسببة لأمراض الربو وقد يصل تأثيرها لأربع وعشرين ساعة.

أهم أدوية الحساسية الصدرية هي الكورتيكوستيرويدات المستنشقة وهي تقي من التهاب مجرى الهواء الذي يكون غالبا مسؤولا عن هذه الحساسية وباستخدامها بشكل يومي تقل نوبات الحساسية وقد تزول بشكل كامل.

الوقاية من الإصابة بالحساسية الصدرية والحساسية الأنفية

الوقاية من الإصابة بالحساسية الصدرية

هناك عدة نصائح يمكن اتباعها لتقليل أعراض حساسية الصدر وتخفيف نوباتها المزعجة ومن هذه النصائح:

الحرص على التهوئة الجيدة للمنزل وتجديد الهواء بشكل مستمر.

الابتعاد عن جو التدخين قدر الإمكان.

تجنب التعرض لمهيجات أو مثيرات هذه الحساسية كالغبار والعفن والمواد العطرية وغبار الطلع التي تزيد من أعراضها.

ينصح بأخذ لقاح الأنفلونزا السنوي ولقاح الالتهاب الرئوي تفاديا الإصابة بهما.

تناول الأدوية الوقائية الموضوعة بخطة منتظمة من الطبيب التي تساهم بشكل كبير في تخفيف الإصابة.

يمكن أخذ اللقاحات تحت الجلد بإشراف طبي يحتوي على المثير ليعتاد الجسم عليه ويصبح أكبر مقاومة له ويؤخذ بشكل تدريجي لتحسين تلاشي أعراض الحساسية تماما.

الوقاية من الإصابة بالحساسية الأنفية

للوقاية من حساسية الأنف هناك إجراءات ونصائح يمكن اتباعها من شأنها التخفيف من أعراضها وأهمها: