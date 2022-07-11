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أوروبا: توصية بإعطاء جرعة لقاح كورونا رابعة لمن تزيد أعمارهم عن 60

تاريخ النشر: 11/07/2022 - 17:21

أوروبا: توصية بإعطاء جرعة لقاح كورونا رابعة لمن تزيد أعمارهم عن 60
(Gettyimages)
عرب ٤٨

قدمت المفوضية ووكالتا الصحة في الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، وصية لإعطاء جرعة رابعة من اللقاح المضاد لكوفيد - 19 للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا، بعد أن اعتمدت سن الثمانين حتى الآن، للحد من "الموجة واسعة النطاق" الجديدة.

وقالت المفوضة الأوروبية للصحة "ستيلا كيرياكيدس" إننا "ندعو الدول الأعضاء إلى تقديم الجرعة المعززة الثانية فورًا لجميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا والأشخاص المعرضين للخطر، وأدعو جميع الأشخاص المؤهلين لتلقي اللقاح".

وتسري التوصية أيضًا على جميع الأشخاص المعرضين للخطر، على ما ذكر بيان مشترك أصدره المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها ووكالة الأدوية الأوروبية.

في نيسان/ أبريل، أوصت وكالتا الصحة في الاتحاد الأوروبي بتلقي الجرعة الرابعة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 80 عامًا.

وتشهد أوروبا "ارتفاعًا في عدد الإصابات بكوفيد-19 وتصاعدًا في منحى حالات الاستشفاء أو دخول قسم الطوارئ في بلدان عدة، ويعود السبب في ذلك بشكل اساسي إلى النسخة الفرعية BA.5 من المتحورة أوميكرون"، على ما نقل البيان عن مديرة المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، أندريا أمون.

وارتفع عدد الاصابات بكوفيد-19 بشكل حاد منذ نهاية أيار/ مايو، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية لمنطقة أوروبا التي تضم حوالي خمسين دولة.

وتجاوز عدد الإصابات اليومية الجديدة 675 ألف حالة، الجمعة، أي ما يعادل المستوى الذي بلغته في مطلع نيسان/أبريل بعد موجة الشتاء الشديدة.

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#فيروس كورونا
#الاتحاد الأوربي
#تطعيم

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