القيمة الغذائية لفاكهة الخوخ

ينتمي الخوخ إلى نفس عائلة الدراق والمشمش ويطلق على هذا النوع من الفواكه اسم فواكه الحجارة أو الحصى لأن بذورها الداخلية محاطة بقشرة خشبية صلبة كالحصى. مع ذلك فإن هناك أنواعا كثيرة من الخوخ وأشكال وألوان وطعمات مختلفة فمنها الأحمر والبنفسجي والأخضر والأصفر والوردي وغيرها الكثير.

بشكل عام توجد كل هذه الأنواع في منطقتنا إلا أن الموطن الأصلي للخوخ هو الصين حيث تمت زراعته منذ آلاف السنين. انتشرت أشجار الخوخ من الصين إلى اليابان ثم باقي آسيا وأوروبا وحتى الأميركيتين ويقدر عدد أنواع الخوخ في يومنا هذا بـ2000 نوع حول العالم.

العناصر الغذائية الموجودة في الخوخ

يحتوي كوب واحد من الخوخ المغسول والمقطع بعد إزالة البذرة الصلبة على العناصر الغذائية التالية:

العنصر الكمية سعرات حرارية 67 سعرة حرارية بروتين 1 غ دهون أقل من 1 غ كربوهيدرات 18 غ ألياف 2 غ سكريات 16 غ

كما يعتبر الخوخ مصدرا جيدا للعناصر التالية:

الكالسيوم

المغنيزيوم

الفوسفور

البوتاسيوم

فيتامين C

فيتامين A

فيتامين K

الفولات

فوائد تناول الخوخ الصحية

تخفيض ضغط الدم

وفق دراسة علمية أجريت عام 2010 فقد جرى إثبات أن الأشخاص الذين تناولوا عصير الخوخ والخوخ الطازج انخفض لديهم مستوى ضغط الدم أكثر من مجموعة أخرى لم تواظب على تناول الخوخ وعصيره.

الحماية من تلف الخلايا

يحتوي الخوخ وخصوصا الأنواع ذات اللون الغامق منه على مركب يدعى الأنثوسيانين وهو ذو لون أحمر مزرق يساعد على مكافحة الجذور الحرة ذات الأذى البالغ على الخلايا. بذلك يمكن أن يساعد الخوخ على حماية الجسم من تلف الخلايا وقد يبعد خطر مرض السرطان كذلك.

المحافظة على الوزن المثالي وخسارة الوزن

إذا كنت تنوي خسارة بعض الوزن ينصحك الخبراء والباحثون في جامعة ليفربول بتناول الخوخ بعد أن قاموا بتقسيم 100 شخص مصابين بالسمنة البالغة إلى مجموعتين. تناولت إحدى المجموعتين الخوخ كل يوم لمدة 12 أسبوع بينما لم تتناول المجموعة الأخرى فاكهة الخوخ بهدف المقارنة فيما بعد بين المجموعتين. كمعدل وسطي خسر الأشخاص الذين واظبوا على تناول الخوخ حوالي 2 كيلو وحوالي 2 سم من محيط الخصر.

فاكهة منخفضة السعرات الحرارية

يقدر عدد السعرات الحرارية في حبة الخوخ الواحدة بحوالي 30 سعرة فقط ما يجعل الخوخ طعاما ممتازا بين الوجبات كما أنه يمكن أن يشبع الرغبة بتناول السكريات. قد تكون هذه المعلومة مفيدة جدا للأشخاص الذين يحاولون خسارة الوزن أو حتى تخفيض عدد السعرات الحرارية التي يتناولونها بشكل يومي.

تعزيز صحة العظام

وفق دراسة طبية أجريت في جامعتي أوكلاهوما وفلوريدا، فقد وجد الباحثون أن الأشخاص الذين يتناولون الخوخ المجفف بالترافق مع المتممات الغذائية من فيتامين D والكالسيوم يتمتعون بصحة عظام تامة وبكثافة عظم ممتازة في العمود الفقري والساعدين بالمقارنة مع مجموعة من الأشخاص الذين يتناولون التفاح المجفف ونفس المتممات الغذائية.

يساعد بالتخلص من الإمساك

إن الخوخ غني بالألياف الغذائية ولذلك يعمد الأشخاص المصابون بالإمساك لتناول الخوخ المجفف لحل هذه المشكلة. وقد وجدت دراسة حديثة أن مجموعة مؤلفة من 51 شخصا من البالغين الذين يعانون من الإمساك بشكل حاد قد وجدوا تحسنا ونتائج إيجابية تجاه أعراض الإمساك بعد تناول الخوخ أو الخوخ المجفف.

تحسين الذاكرة وصحة الدماغ

وجدت أبحاث جامعة هارفارد أن مضادات الأكسدة يمكن أن تؤخر تطور مرض الزهايمر. بالإضافة إلى مضادات الأكسدة فالخوخ غني بالأنثوسيانين والكويرسيتين وهما مادتان مهمتان جدا لصحة الدماغ والذاكرة.

تعزيز صحة القلب

تحتوي حبة الخوخ الطازجة ذات الحجم المتوسط على ما يعادل 113 غم من البوتاسيوم أي أن إضافة الخوخ أو الخوخ المجفف إلى نظامك الغذائي قد تكون مفتاح الصحة القلبية الجيدة وإبعاد شبح الجلطات القلبية وغيرها من مشاكل وأمراض القلب.

محاربة السكري

وفقاً لخبراء الصحة فإن مؤشر الجليكايسين المنخفض في الخوخ قد يساعد على التحكم بنسبة سكر الدم وقد يؤدي إلى تقليل خطر السكري من النوع التالي. بالرغم من ذلك إذا كنت تعاني مسبقا من داء السكري فيفضل استشارة الطبيب قبل الاعتماد على الخوخ أو أي نوع آخر من الأطعمة في الحمية الغذائية.

كيف نجفف الخوخ منزليا؟

يمكن إيجاد الخوخ المجفف أو ما يسمى بالإنجليزية بـPrunes في المحلات التي تبيع الفواكه المجففة ومحلات السوبرماركت ولكن يمكن استغلال توفر الخوخ في الصيف بكثرة وتجفيفه منزليا لتوفير المال وضمان جودة ونظافة الخوخ المجفف الذي تتناوله عائلتك.

يفضل اختيار النوع البنفسجي من الخوخ لأنه يحوي كمية أقل من الماء بالمقارنة مع الخوخ الأصفر على سبيل المثال. كما يفضل اختيار الخوخ الناضج والذي لا يحوي أي عيوب ظاهرة لتجفيفه.

الطريقة

نقوم بغسل الخوخ ووضعه في مصفاة حتى يجف. نقسم كل حبة خوخ إلى نصفين ونزيل البذرة الصلبة. نقوم بالضغط على القشرة الخارجية للخوخ لكي تنفتح ألياف الخوخ وتتباعد عن بعضها لتسمح للهواء بالتوغل فيما بينها لتسريع التجفيف. نقوم بوضع حبات الخوخ في صينية مخصصة للفرن. نضع الصينية في الفرن على أن تكون حرارته منخفضة جدا. يفضل وضع حاجز يمنع باب الفرن من أن ينغلق تماما بهدف السماح للبخار المتصاعد من الخوخ بالخروج من الفرن. يجب الانتباه إلى عدم حرق الخوخ أثناء تجفيفه وذلك بالمحافظة على درجة حرارة الفرن منخفضة وإبعاد الصينية قدر المستطاع عن مصدر الحرارة أي وضعها في الرف العلوي وتشغيل الفرن من الأسفل فقط. تنكمش حبات الخوخ ويغمق لونها قليلا ويصبح طعمها مركزا عندما يحين موعد إخراجها.

يمكن في المناخات الحارة والجافة القيام بعملية تجفيف الخوخ بدون فرن أو آلة تجفيف الطعام وذلك عبر وضع الخوخ تحت أشعة الشمس لعدة أيام.

يمكن تناول الخوخ المجفف بين الوجبات لوحده أو وضعه ضمن الحلويات. كما يمكن صنع المربى من كافة أنواع الخوخ واستخدامه أيضا في الحلويات خصوصا أنه سيعطي لونا خلابا في بعض الأنواع مثل "حجار القلعة" على سبيل المثال ويمكن تحضير شراب الخوخ المركز عبر عصره وغليه وحفظه في قوارير محكمة الإغلاق.