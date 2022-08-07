تعرف على شاي الماتشا

شاي الماتشا هو عبارة عن شاي أخضر مزروع ومجهز بطرق تختلف عن باقي أنواع الشاي الأخضر. دلالة شاي الماتشا في اللغة الألمانية تعني مسحوق الشاي، وسبب ذلك أنه يطحن لكي يصبح مسحوقا بذرات دقيقة، ونحصل على الماتشا من نبات يدعى "كاميليا سينينسيس" وهو موجود بكمية كبيرة في اليابان والصين.

يصنع شاي الماتشا بنفس الأسلوب منذ 1000 سنة وهو أحد المشروبات التقليدية التي يتناولها الناس في الاحتفالات والمناسبات في اليابان.

كيف نحصل على شاي الماتشا الياباني؟

نضع فوق نبتة "كاميليا سينينسيس" قماش من القنب قبل 20 إلى 30 يوم من حصادها، لكي تبقى تحت الظل وتخف نسبة تعرضها للشمس، ويكون الهدف من ذلك رفع كمية الكلوروفيل في نبتة "كاميليا سينينسيس" وأن يزداد تأثير صباغه فيصبح بذلك لون شاي الماتشا الياباني أخضر فاقع وبعد مرحلة الحصاد توضع الأوراق على البخار ثم تجفف وتفرز، أما المرحلة الأخيرة هي عبارة عن طحن الأوراق ليصبح هذا المسحوق أخضر اللون.

ما هي فوائد شاي الماتشا؟

وجدت دراسات عن شاي الماتشا ومكوناته أنه يتميز بفوائد كثيرة مستندة على العلم نذكر منها:

شاي الماتشا يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة

الماتشا غنية بمضادات الأكسدة، وهي فئة من المركبات النباتية الموجودة في الشاي والتي تعمل كمضادات أكسدة طبيعية. عند إضافة مسحوق الماتشا إلى الماء الساخن لكي نحضر شاي الماتشا، فإن الشاي يحتوي على جميع العناصر الغذائية من الورقة بأكملها.

في الحقيقة تبعا لبعض التعليمات، فإن عدة أنواع من مركب الكاتيكين المتواجد في شاي الماتشا ترتفع بمعدل قد يصل إلى 137 مرة بالمقارنة مع بقية الأنواع الأخرى من الشاي الأخضر. يمكن أن تؤدي إضافة الماتشا في النظام الغذائي إلى زيادة بتناول مضادات الأكسدة، وهذا قد يساعد في مكافحة تلف الخلايا وحتى تقليل خطر العديد من الأمراض.

الماتشا لتعزيز صحة الكبد

اكتشفت بعض الدراسات قدرة شاي الماتشا على المساهمة في حماية الكبد من الأمراض الكبد.

وقد قامت واحدة من الدراسات بإعطاء شاي الماتشا للفئران المصابة بمرض السكري لمدة 4 شهور ولوحظ أنها ساهمت في منع تلف الكلى والكبد.

قامت دراسة أخرى بإعطاء 80 شخصًا يعانون من مرض الكبد الدهني غير الكحولي إما دواءً وهميا أو 500 ملغ من مستخلص الشاي الأخضر يوميًا لمدة 90 يومًا، بعد 3 أشهر قام مستخلص الشاي الأخضر بشكل ملحوظ بخفض مستويات إنزيمات الكبد. تعتبر المستويات المرتفعة من هذه الإنزيمات دليلا على تلف الكبد. علاوة على ذلك، وجد تحليل 15 دراسة أن شرب الشاي الأخضر كان مرتبطًا بانخفاض خطر الإصابة بأمراض الكبد.

الماتشا لتحسين وظائف الدماغ

اكتشفت الدراسات أن شاي الماتشا يساهم في تحسين الانتباه ووقت رد الفعل والذاكرة، مقارنةً بالعلاج الوهمي، وقد لاحظت دراسة أخرى أن أخذ 2 غرام من مسحوق الشاي الأخضر يوميًا لمدة شهرين قد ساهم في تحسين وظائف الدماغ عند الأشخاص المسنين بالإضافة إلى ذلك، تحتوي الماتشا على كمية مركزة من الكافيين أكثر من الشاي الأخضر.

يحتوي شاي ماتشا أيضًا على مركب يسمى التيانين والذي يعمل على تغيير تأثيرات الكافيين، ويقوم بتعزيز اليقظة ويساهم في تجنب الانهيار في مستويات الطاقة التي من الممكن أن تنتج عن تناول الكافيين.

ثبت أيضًا أن مركب التيانين يزيد من نشاط موجات ألفا في الدماغ، مما قد يساعد في إحداث الاسترخاء وتقليل مستويات التوتر.

الماتشا تعزز صحة القلب

لقد ثبت أن الشاي الأخضر يقلل من مستويات الكوليسترول الضار وكذلك الدهون الثلاثية. شاي ماتشا يساهم أيضًا في منع أكسدة الكوليسترول الضار وهو عامل آخر قد يقوم بالوقاية من أمراض القلب.

أظهرت الدراسات القائمة على الملاحظة أيضًا أن شرب الشاي الأخضر يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية عند دمجه مع نظام غذائي جيد ونمط حياة صحي، لذلك تناول شاي الماتشا يساهم في الحفاظ على صحة القلب والحماية من الأمراض.

يساعد شاي الماتشا على إنقاص الوزن

معظم المكملات الغذائية التي تهدف إلى إنقاص الوزن تتميز باحتوائها على مستخلص شاي ماتشا الأخضر.

يتميز شاي الماتشا بمساهمته في تعزيز إنقاص الوزن. في الحقيقة اكتشفت الدراسات أن شاي ماتشا يقوم بتسريع عملية الاستقلاب بالتالي يحدث ارتفاع باستهلاك الطاقة ويرتفع معدل حرق الدهون في الجسم.

وقد أظهرت إحدى الدراسات الصغيرة أن تناول مستخلص الشاي الأخضر أثناء ممارسة التمارين الرياضية المعتدلة يرفع من حرق الدهون بنسبة 17% . كما لاحظت مراجعة لـ11 دراسة أيضًا أن شاي ماتشا الأخضر يقوم بالمساعدة على خفض وزن الجسم ويساهم أيضا في استمرارية عملية خفض الوزن.

في الحقيقة إن أغلب هذه الدراسات ركزت على مستخلص الشاي الأخضر لكننا نعلم أن شاي الماتشا يأتي من نفس النبات ويجب أن يكون له التأثير نفسه للشاي الأخضر.

شاي الماتشا سهل التحضير

نستطيع أن نستفيد من الفوائد الصحية العديدة لشاي ماتشا ببساطة وهو ذو طعم لذيذ. يمكنك صنع شاي الماتشا التقليدي عن طريق نخل 1-2 ملاعق صغيرة (2-4 غرام) من مسحوق الماتشا في كوبك، وإضافة 2 أونصة (59 مل) من الماء الساخن، وخلطها معًا بمضرب من الخيزران.

إن أردت الابتكار وتذوق شاي الماتشا مع مكونات أخرى، تستطيع القيام بصنع مخفوق الماتشا لاتيه أو البودينغ أو عصائر البروتين لكي تقوم بتقوية المحتوى الغذائي لمشروباتك المفضلة.

ما هي الآثار الجانبية لشاي الماتشا

كما هو الحال دائمًا فالاعتدال هو المفتاح. على الرغم من أن شاي الماتشا مليء بالفوائد الصحية، إلا أن المزيد ليس بالضرورة أفضل.

في الواقع جرى الإبلاغ عن مشاكل في الكبد لدى بعض الأشخاص الذين اعتادوا شرب كميات كبيرة من الشاي الأخضر يوميًا. من الممكن أن يقوم الماتشا أيضًا برفع كمية الملوثات التي تتعرض إليها مثل المبيدات الحشرية والمواد الكيميائية وحتى الزرنيخ المتواجد في التربة حيث تزرع نباتات الشاي.

إن الحد الأقصى الذي يسمح به من شرب مسحوق الماتشا ليس محددا. ولكن لتكون آمنًا تأكد من تناول شاي الماتشا باعتدال حيث تنصح الدراسات الالتزام بتناول 1-2 كوب يوميًا.