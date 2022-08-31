إفطارك المميز: زيت الزيتون على الريق

زيت الزيتون

قد يكون زيت الزيتون واحدا من أكثر الزيوت شيوعا في منطقتنا لأن أشجاره منتشرة في بلادنا بكثرة منذ مئات السنين ولذلك تعتمد الشعوب العربية عليه في غذائها. إلا أن شهرة زيت الزيتون تجاوزت مؤخرا حوض البحر المتوسط ووصلت إلى باقي أنحاء العالم بما في ذلك جمهورية "تيك توك" الافتراضية. فالموضة الجديدة على هذا التطبيق الفذ تقتضي شرب ملعقة طعام من زيت الزيتون على الريق.

فوائد زيت الزيتون على الريق

يساعد في خسارة الوزن

استخدم سكان حوض البحر المتوسط هذه الطريقة منذ القدم لخسارة الوزن وبالرغم من كثرة الرافضين تصديق هذه النظرية على اعتبار أن زيت الزيتون ليس إلا نوعا من الدهون التي يجب تفاديها بدل تناولها في الصباح الباكر، فقد أثبتت هذه النظرية صحتها. إذ يحتوي زيت الزيتون على حمض الأوليك الذي يعطي شعورا بالشبع ولذلك لا يحتاج الشخص لكميات كبيرة من الطعام حتى يشبع عند تناول زيت الزيتون.

في الحقيقة يوصف زيت الزيتون أيضا خلال النهار للأشخاص الذين يحاولون خسارة الوزن أو الحفاظ على وزنهم المثالي عبر الاستعاضة به عن باقي أنواع الدهون. يمكن إضافة زيت الزيتون إلى العديد من الأطعمة مثل السلطات والحمص والباذنجان المشوي وحتى إلى اللحوم سواء عند طبخها أو على البارد بعد أن تشوى.

إزالة سموم الجسم

مع أن فكرة إزالة السموم أو الديتوكس قد جرى دحضها تماما من قبل الكثير من اختصاصيي الصحة والطب، يصر الكثيرون على التمسك بفوائدها وخصوصا ديتوكس زيت الزيتون وعصير الليمون الحامض على الريق. في الحقيقة قد يكون تناول خليط الليمون والزيت أفضل من تناول الليمون لوحده أو الخل كما يفعل الكثيرون ممن يحاولون خسارة الوزن.

تعزيز صحة القولون

أكدت عدة دراسات طبية أن لتناول زيت الزيتون في الصباح الباكر القدرة على محاربة تشكل الجذور الحرة في الجسم ومكافحة عدة أنواع من السرطانات خصوصا سرطان الأمعاء لأن هذا الزيت غني بمضادات الأكسدة. في الحقيقة فإن لتناول زيت الزيتون على الريق أيضا مفعولا ملينا للأمعاء أثبتته التجربة بين الناس وعدة دراسات وتجارب سريرية.

وصفة زيت الزيتون على الريق للتخلص من الإمساك

قد تكون هذه الطريقة نافعة للتخلص من الإمساك المزمن إذا كانت بالفعل هذه هي المشكلة وليس الإمساك عارضا لمشكلة أخرى.

يمكن اتباع هذه الطريقة لعدة أيام حتى تنحل المشكلة من دون أعراض أو آثار جانبية.

قد يكون تناول ملعقة طعام أو اثنين على الريق أمرا صعبا بالنسبة لبعض الأشخاص لذلك ننصح بتعبئة كمية الزيت في سيرنغ ونزع الإبرة بالطبع ومحاولة ضخه داخل الفم مباشرة في البلعوم مع الحذر من إدخاله بشكل كبير في الفم تلافيا لمنعكس الإقياء.

قد تبدو الطريقة السابقة صعبة قليلا وهناك طريقة أبسط بالفعل باستخدام الخبز الشامي حيث يتم أخذ جزء صغير وتشكيله على هيئة قارب وتناوله فورا.

قد يكون من المفيد جدا تناول كوب كبير من الماء بعد تناول الزيت لغسل طعمه من الفم ولمساعدته في مهمته بالتخلص من الإمساك.

قد يتطلب الأمر عدة أيام لحل مشكلة الإمساك المستعصي إلا أن زيت الزيتون منتج طبيعي مفيد للجسم أي أن تناوله في الصباح على الريق لن يسبب آثارا جانبية بل على العكس فهو يعتبر مصدرا جيدا للكثير من العناصر الغذائية المهمة لصحة الجسم.

تعزيز صحة الجلد

من المعروف أن أي طعام يحتوي على كمية جيدة من مضادات الأكسدة له فائدة مضاعفة على صحة الجلد لأن مضادات الأكسدة تحارب شيخوخة الخلايا وتشكل الجذور الحرة التي تؤدي إلى مشاكل كبيرة مع الزمن مثل موت الخلايا والسرطانات والأمراض المزمنة.

إذا كنت غير متأكد من تأثير زيت الزيتون على صحة البشرة فجرب في إحدى ليالي الشتاء القاسية وضع نقطة منه على يديك المتشققتين من جراء عوامل الطبيعة وسترى النتيجة الفورية في الصباح حيث سيكون جلد اليدين لامعا وحيويا وآثار الجفاف قد اختفت تقريبا من الاستعمال الأول.

محاربة الزهايمر وتعزيز صحة الدماغ

يعتبر داء ألزهايمر أكثر الأمراض العقلية انتشارا في العالم وأحد أهم أسباب حدوثه هو تشكل طبقات ما يدعى "بيتا أميلويد" في خلايا الدماغ. وقد أظهرت إحدى الدراسات الطبية قدرة زيت الزيتون على محاربة تشكل هذه المادة. بالإضافة إلى ذلك فقد أظهرت عدة دراسات وتجارب صحية أن للحميات المتوسطية المتوازنة قدرة كبيرة على تعزيز وظائف الدماغ وصحته.

زيت الزيتون وداء السكري من النوع الثاني

تظهر الدراسات أن زيت الزيتون قادر على تخفيف أعراض داء السكري من النوع الثاني حيث تربط عدة دراسات آثار تناول زيت الزيتون وخصوصا على الريق بفوائد وآثار مقاومة الأنسولين. وقد أثبتت دراسة أجريت على أكثر من 418 شخصا أن زيت الزيتون قادر على حماية الجسم من العديد من الأمراض والمشاكل الصحية المزمنة مثل داء السكري حيث تناول الأشخاص تحت الدراسة حمية متوسطية غنية بزيت الزيتون على مدى عدة أشهر وقد تبين أن فرصهم بالإصابة بداء السكري قد انخفضت بنسبة تزيد عن 40%.

زيت الزيتون وصحة المفاصل

بالرغم من عدم تأكد الطب عن المسبب الرئيسي للإصابة بالروماتيزم فإن للجهاز المناعي علاقة وطيدة به حيث تهاجم خلايا الجسم المناعية بعض الخلايا الطبيعية عن طريق الخطأ. وقد أثبتت المتممات الغذائية التي تعتمد على زيت الزيتون قدرتها على تحسين مؤشرات الوظائف الدفاعية للجسم وتقليل التوتر المؤكسد عند الأشخاص المصابين بالروماتيزم.

وفي هذا السياق لوحظ أن فائدة زيت الزيتون تتضاعف كليا عندما يتم إرفاقه بزيت السمك وهو أيضا مصدر هام لمضادات الأكسدة وأوميغا 3.

زيت الزيتون مضاد بكتيري طبيعي

يحتوي زيت الزيتون على الكثير من العناصر والمركبات التي لديها القدرة على قتل البكتيريا الضارة للجسم. واحدة من أنواع البكتيريا التي أثبت زيت الزيتون قدرته على مكافحتها هي (Helicobacter Pylori) وهي بكتيريا مسؤولة عن التسبب بقرحات المعدة وتعيش في الجهاز الهضمي، ولتناول زيت الزيتون على الريق فائدة مضاعفة لمحاربة هذا النوع من البكتيريا لأن الجهاز الهضمي يكون فارغا من الطعام بعد ليلة طويلة من النوم. وقد أظهرت الدراسات أن لزيت الزيتون القدرة على مكافحة أنواع مقاومة للأجسام المضادة التي ينتجها الجسم ولمضادات الالتهاب من الجراثيم.