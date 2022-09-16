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الصين: تسجيل أول إصابة بمرض جدري القردة

تاريخ النشر: 16/09/2022 - 18:17

الصين: تسجيل أول إصابة بمرض جدري القردة
(توضيحية - Gettyimages)
عرب ٤٨ / أ ف ب

أعلنت السلطات الصينية اليوم، الجمعة، عن تشخيص أول إصابة بمرض جدري القردة لدى شخص دخل البلاد، مؤخرا.

وذكرت السلطات الصحية في مدينة تشونغتشينغ بجنوب غرب الصين إن الشخص ظهرت عليه الأعراض أثناء خضوعه للحجر الصحي لفيروس كورونا.

بموجب سياسة "صفر كوفيد" في الصين، على الأشخاص الذين يدخلون البلاد التزام حجر صحي يمتد من أسبوع إلى أسبوعين عند الوصول.

وقالت لجنة الصحة بالمدينة في تقرير إنه تم تشخيص حالة المصاب بجدري القردة بعد أن ظهرت عليه أعراض من بينها طفح جلدي، وصنفت الحالة على أنها "إصابة مستوردة".

وذكر التقرير أن المريض "يخضع لعزل مركزي في أحد المستشفيات وحالته مستقرة".

وأضافت أنه بسبب عزل المريض فور دخوله المدينة "لا آثار لانتقال العدوى، وخطر انتقال العدوى منخفض".

وكانت هونغ كونغ قد سجلت الأسبوع الفائت أول إصابة بفيروس جدري القردة لدى رجل يبلغ 30 عاما ظهرت عليه الأعراض أثناء خضوعه لفترة حجر صحي تفرضها المدينة على الوافدين وتستمر ثلاثة أيام.

ولم يكن للمريض أي اتصال مع المجتمع المحلي، وفق مسؤول صحي أكد أن خطر إصابة سكان هونغ كونغ بالعدوى "منخفض جدا".

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#الصين
#جدري القردة

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