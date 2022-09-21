كيف أدرّب طفلي على الجلوس؟

هنالك العديد من الأنشطة التي يجب على الطفل القيام بها لمساعدته على الجلوس بتوازن، فيمكن وضع ألعاب أمامه لتحفيزه وثم حثّه وتشجيعه لالتقاطها والتعود عليها، حيثُ أن رفع رأس الطفل وصدره يساهمان في تقوية عضلات العنق لديه، ما يساعده على التحكم برأسه لدى الجلوس. يجب تجنب ترك الطفل لوحده ولا سيما في مرحلة التدريب؛ ذلك خوفا من أن يجرب حركات جديدة قد تضر به، أو خوفا من أن يسقط.

وضع طفلك على بطنه

بإمكان الطفل الجلوس لوحده ابتداءً من عمر 6 أشهر، إذ يعمل على استخدام يديه من أجل دعم جذعه في الاستعداد للجلوس، من ثمّ مع مرور الوقت يقوم بذلك دون الحاجة لدعم نفسه، فعند وضعه على بطنه يبدأ الطفل بمحاولة رفع جسمه عن الأرض، وبعدها الحبوّ، ومن الممكن أن يقوم بالتحرك للأمام أو الخلف، إذ تساعده هذه الوضعية بالانزلاق على بطنه أثناء حركته، ويستمر في المحاولة حتى ينهض باستخدام يديه وركبتيه.

نصائح تساعد طفلك لتدريبه على الجلوس

هناك مجموعة من النصائح التي تساهم بدورها أيضا في تدريب الطفل على الجلوس مثل:

أن تعطي الطفل فرصته لاكتشاف حركات جسده بنفسه، وممارسة الجلوس، حتى ولو أخطأ وتعثر، وهذا من خلال وضعه على الأرض مرتين أو ثلاث مرات يوميا، وأيضا اعتماد وضع ألعابه الملائمة لعمره أمامه.

أن يتم وضع الطفل في حضن أمه أو بين رجليها، ثم الغناء له، أو التحدث معه وقراءة القصص.

أن يوضع الطفل على الأرض، ويحاط بوسائد لمنع الأذى له، مع مراقبته، وتركه يجرب حركات جسدية بنفسه.

اقتناء مقعد خاص للطفل بين عمر ثلاثة أشهر إلى 9 أشهر، إذ يكون قادرا من خلاله على رفع رأسه، وينصح بالانتظار ليصبح الطفل عمره بين 6 و8 أشهر لتجربته.

هناك ملاحظة هامة حول تدريب الطفل على الجلوس؛ إذ تقول الدكتورة الفيزيائية ريبيكا تولمود إن جلوس الطفل بشكل سليم ومستقيم بسن مبكرة ولفترة طويلة، قد يؤدي لظهور تضارب مع تطور مهاراته الأخرى ما قد يسبب عدم قدرته على التحكم بجذعه، أو حتى رأسه.

جلوس الأطفال

إن الجلوس لدى الأطفال هو استقلالية بحد ذاتها، إذ أنه يعطي للطفل نظرة جديدة للعالم حوله، فهو يحدث عندما تكون العضلات في ظهره ورقبته بالقوة الكافية حتى يبقى على استقامة، كما يتعلم أيضا كيف يستخدم الرجلين حتى لا يقع، ثم تدريجيا يتعلم الزحف، وبعدها يتعلم الوقوف لينتهي به المطاف بقدرته على المشي.

على الرغم من وضع الوالدين طفلهما بوضعية الجلوس منذ ولادته، إلا أن جلوسه باستقلالية لا يحدث إلا بعد أن يتعلم كيف يتحكم برأسه، وفي العادة يحدث ذلك مع بداية الشهر الرابع من العمر؛ إذ تزداد قوة عضلات رأسه ورقبته بشكل متسارع، فيبدأ برفع جسده أثناء نومه على بطنه والسيطرة على رأسه.

كما يجب التنويه إلى أن تطور العضلات يبدأ في الغالب من الرقبة والرأس ثم ينزل باتجاه الأسفل، لينتهي بالأرجل والقدمين.

ما العمر الذي يجلس به طفلك؟

يظهر القلق لدى الآباء حين يلاحظون أبناؤهم تأخروا في بعض التطورات خلال أوقات معينة، لكن يجب أن يركزوا أن الأعمار التي تكتب ضمن جداول النمو الطبيعية تكون دائما تقريبية، وتهدف إلى إعطاء الأهل فكرة عن التوقعات حول تطورات أطفالهم، فنجد مدى من الزمن حتى يكسب الطفل مهارات وتطورات وليس عمرا محددا لكل الأطفال.

وبالنسبة للمدى العمري الذي يستطيع فيه الطفل أن يجلس باستقلالية، فهو ما بين أربعة إلى سبعة أشهر، إذ يكون الطفل قد أتقن التدحرج وإسناد رأسه للأعلى. وفي أغلب الحالات يستطيع الأطفال أن يجلسوا باستقامة بعد مساعدتهم وإسنادهم في عمر الستة أشهر.

كيف تساعد طفلك على الجلوس؟

يتم ذلك عندما يساعد أحد الوالدين طفله على رفع رأسه وصدره من أجل تقوية عضلات رقبته وتحسين قدرته على التحكم برأسه، ويستطيع ذلك من خلال التشجيع على اللعب، ووجههُ متجه للأسفل ثم نحاول جعل نظره إلى الأعلى، وحين يبدأ طفلك الجلوس بثقة جيدة إلى حد ما، يجب إبعاد الألعاب وأية مصادر أخرى قد تشتته؛ حتى نعطيه الفرصة لتحقيق توازنه مع يديه. ويجب على الأهل البقاء قريبين من أطفالهم تجنبا لوقوعهم أو إيذاء أنفسهم.

حتى تساعد طفلك لكي يجلس يجب أن تنتبه لما يلي:

أعط طفلك فرصة للتجربة والخطأ، واتركه يختبر جسده. ابقَ بجانبه ولا تسمح بأن يؤذي نفسه. اتركه يلعب على الأرض، بجوار ألعابه المناسبة لعمره، وتكرار ذلك عدة مرات خلال اليوم. ضع وسائل مساعدة كالوسائد لتسانده في المحاولات.

إذا لم يتمكن طفلك من الجلوس حتى لدقائق قليلة، بعد أن يبلغ تسعة أشهر من عمره، يجب عليك سؤال طبيب الأطفال.

سلامة طفلك والجلوس

في بداية جلوس طفلك يجب أن تنتبه لبعض الأمور التي من الواجب مراعاتها، كي تحافظ على سلامة طفلك وهي كما يلي:

قم بتأمين جميع مخارج الغرف التي يجلس فيها طفلك. أمّن المناطق التي يجلس فيها طفلك من خلال استخدام أدوات كأقفال الخزائن ومثبتات أثاث المنزل، وأبواب الأطفال. أبقِ طفلك بعيدا عن أي مواد يمكن أن تسبب له الاختناق أو التسمم. اضبط ارتفاع فراش سريره بحيث يكون في أدنى مستوى، فقد ينمّي الطفل قدرته بأي وقت، حتى ولو كان نائما. ربط أحزمة الأمان في الكراسي المرتفعة التي يجلس بها، وعدم وضع كراسي أخرى قرب الماء أو في مناطق عالية.

جلوس طفلك بطريقة خاطئة

من الطبيعي أن يجلس الأطفال على الأرض لكي يلعبوا، فيجلسوا بوضعيات غير سليمة، لذا يتوجب على الأهل منعهم بشكل ودود وتعليمهم الجلسة الصحية.

أحد أكثر الوضعيات الخاطئة شيوعا هي الجلوس بشكل حرف (W) ، إذ يجلس الطفل ومقعده على الأرض وركبتاه منحنيتان ومعكوستان إلى الوراء.

يجلس بهذه الطريقة الخاطئة من يعانون من الأعراض التالية: