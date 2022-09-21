متى وكيف تبدأين بإعطاء الأطعمة الصلبة لطفلك؟

عادة ما تبدأ الأمهات بإعطاء بعض الأطعمة الصلبة لأطفالها عندما يبلغون الستة أشهر وعادة ما تكون الأولوية في هذه المرحلة ليست الكمية التي يتناولها الأطفال وإذا ما كانت كافية لتغذيتهم أم لا وإنما ما يهم هو تعويد الطفل على أكل الطعام عوضا عن السوائل فقط.

في الحقيقة يبقى جسم الطفل يعتمد على حليب الأم أو الحليب الصناعي أو الحليب الطبيعي المعلب للحصول على العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم والفيتامينات والمعادن والسوائل وغيرها خصوصا أن إرضاع الطفل بشكل طبيعي من قبل الأم لمدة 6 أشهر على الأقل يدعمه صحيا مدى الحياة ويضعه على مسار الأكل الصحي والمغذي منذ الصغر.

يمكنك مضاعفة الكمية التي يتناولها الطفل من الطعام وأنواعه بشكل تدريجي حتى الوصول إلى المرحلة التي يمكن اعتبار الطعام الذي تتناوله الأسرة هو طعام الطفل أيضا ولكن بكميات أصغر بالطبع.

تنطبق النصائح الصحية التالية على الأطفال الذين لم يولدوا قبل أوانهم، أما إذا كان الطفل مولودا أبكر مما يجب فلا بد من زيارة أو الاتصال بمزود الرعاية الصحية الخاص بك أو طبيب الأطفال لتقرير موعد إدخال الأطعمة الصلبة لطفلك.

لماذا ننتظر إلى عمر 6 شهور لإعطاء الطفل الطعام الصلب؟

من المحبذ انتظار أن يبلغ الطفل عمر 6 أشهر على الأقل قبل إدخال الأطعمة الصلبة في طعامه للأسباب التالية:

إن حليب الأم الطبيعي يزود الطفل بالطاقة والمواد الغذائية التي يحتاجها الطفل إلى أن يبلغ 6 أشهر فيما عدا فيتامين "د" في بعض الحالات.

إذا كان الطفل يتلقى الحليب الطبيعي من صدر أمه فإن الاعتماد عليه حتى عمر 6 أشهر يقيه من الأمراض والالتهابات المتنوعة.

إن الانتظار حتى عمر 6 أشهر يعطي الطفل الوقت الكافي لتطوير مهاراته وقدراته الجسدية لابتلاع الأطعمة الصلبة بما في ذلك الأطعمة المطحونة والحبوب والأرز المطحون أو الخاص بالأطفال التي عادة ما يضاف إليها الحليب.

إن انتظار اجتياز 6 أشهر من عمر الطفل يعطي الطفل فرصة أكبر للتمكن من إطعام نفسه.

بعد عمر 6 أشهر يصبح الطفل أكثر قدرة على تحريك الطعام في الفم بشكل أفضل وعلى المضغ والبلع ما يعني أنه يمكن أن يتطور بشكل أسرع من حيث معرفة الطعمات والقوام مثل الأطعمة المهروسة أو الأطعمة المكورة أو المشكلة على شكل أصابع وقد يغني ذلك عن مرحلة هرس أو طحن الطعام كليا.

علامات تدل أن الطفل جاهز لتناول الطعام العادي

هناك ثلاث إشارات محددة تؤكد أن الطفل قادر على تناول الطعام الصلب وعادة ما تظهر معا عند عمر 6 أشهر لتثبت لك أن الطفل قادر على البدء بتناول الأطعمة الصلبة بالإضافة إلى الحليب الصناعي أو حليب الأم الطبيعي وهي:

الطفل قادر على البقاء في وضعية الجلوس والمحافظة على الرأس مرفوعا.

الطفل قادر على الحركة المتناسقة وذلك لكي يتمكن من النظر إلى الطعام وإمساكه بيده وحمله إلى الفم من تلقاء نفسه.

الطفل قادر على ابتلاع الطعام عوضا عن بصقه خارج الفم.

علامات لا تتعلق بقدرة الطفل على تناول الأطعمة الصلبة

عادة ما يخطئ الأهل في تفسير بعض الحركات التي يقوم بها الطفل على أنها دلالات على قدرته على تناول الأطعمة الصلبة أو العادية مثل:

مضغ اليد.

الاستيقاظ ليلا أكثر من المعتاد.

الحاجة إلى رضعات أكثر.

تعتبر هذه الحركات كلها سلوكياتٍ طبيعية بالنسبة للأطفال ولا تعني بالضرورة أبدا أن الطفل قادر على تناول الأطعمة الصلبة.

يجب التذكر أيضا أن إعطاء الطفل أطعمة صلبة لا يجعله بالضرورة قادرا على النوم خلال الليل أكثر وإنما يمكن أن يكون بحاجة إلى كمية أكبر من الحليب ليس إلا وذلك إلى أن يصبح مهيئا أكثر لتناول الأطعمة العادية.

كيف تدخلين الأطعمة الصلبة إلى طعام طفلك؟

في البداية يحتاج الطفل إلى كميات قليلة من الطعام قبل تناول الحليب بشكل اعتيادي.

لا تقلقي حول الكمية التي يتناولها الأطفال في هذه المرحلة العمرية لأن الأهم هو تعويد الطفل على الطعمات الجديدة والقوام الجديد للطعام بالإضافة إلى القدرة على تحريك الطعام الصلب في الفم وبلعه.

في هذه المرحلة الانتقالية، لا زال الطفل يعتمد على حليب الأم أو الحليب الصناعي للحصول على العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم.

هناك بعض الأطعمة التي يجب تجنب إعطائها للأطفال في هذا العمر مثل العسل أو السكر أو الملح والمرق المجفف في الأطعمة المطبوخة.

يجب تجنب إعطاء الأطفال الأطعمة المالحة لأن الملح مضر جدا بالكليتين بينما قد يسبب السكر تلف الأسنان اللبنية.

نصائح حول طعام الأطفال الصلب