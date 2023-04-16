الصحة تحذر من ارتفاع حاد باستخدام السجائر الإلكترونية بين الأطفال

حسب معطيات وزارة الصحة طرأ ارتفاع حاد في استخدام منتجات التدخين التي تضرّ بالصّحة: 3% من طلاب الصفوف الخامسة والسادسة، و10% من طلاب الصف العاشر قالوا إنهم يستخدمون السجائر الإلكترونية.

حذرت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأحد، من السجائر الإلكترونية، وقالت إنها "بوّابة الدخول إلى عالم التدخين، يستخدم الأطفال والفتيان والشّباب غالبًا السجائر الإلكترونية أحادية الاستعمال كونها متاحة وجذابة".

ويستدل من معطيات وزارة الصحة أنه "طرأ ارتفاع حاد في استخدام منتجات التدخين التي تضرّ بالصّحة: 3% من طلاب الصفوف الخامسة والسادسة، و10% من طلاب الصف العاشر قالوا إنهم يستخدمون السجائر الإلكترونية. في عام واحد ارتفعت نسبة الأطفال الذين أبلغوا عن بدء التدخين في الأعمار 12-14 عامًا ثلاثة أضعاف (من 3.4% عام 2021، إلى 13.7% عام 2022)".

وأضافت "الصحة" أنه "يدور الحديث عن وباء حقيقي يضرّ بمستقبل الفتيان والشّباب، وكحال أي عادة سيّئة ومضرّة بالصحة، فإن الطريقة الأفضل للتخلّص منها هي عدم البدء بها إطلاقًا".

وأكدت أنه "يعتبر الحدّ من هذه الظاهرة وأضرارها من أهم المهام الوطنية في مجال الصحّة العامة. وقد بذلت وزارة الصحة، ولا تزال، جهودًا لاتّخاذ العديد من التدابير الوطنية، بما في ذلك فرض الضرائب على السجائر الإلكترونية، والأنشطة التثقيفية والإعلامية بين الشباب والكبار لمنع التدخين والتعرض له ولمنتجات التدخين، وهي تتعاون بشكل مكثّف مع الوزارات الحكومية ومنظّمات المجتمع المدني في مجال منع التدخين".

وختمت وزارة الصحة القول بأنها "ستواصل نشاطاتها المكثّفة لتعميق الوعي والتوعية بظاهرة التدخين الآخذة بالازدياد والأضرار الناجمة عن منتجات التدخين، وخاصة السجائر الإلكترونية، التي أصبحت تستخدم بشكل كبير بين الفتيان والشّباب".