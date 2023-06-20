تلوّث المحيطات: تهديدات خطيرة للإنسان والنظم البيئيّة البحريّة

يشمل تلوّث البحار والمحيطات أشكالًا مختلفة، بما في ذلك الملوّثات الكيميائيّة، والحطام البحريّ، والتلوّث الضوضائيّ، والتلوّث الحراريّ.

أتاح التطور التكنولوجي والصناعي تحقيق إنجازات هامة وفوائد للمجتمع البشري، ولكن النمو السريع في هذه القطاعات أدى أيضًا إلى تلوث البحار والمحيطات، مما يشكّل تهديدًا خطيرًا لصحة وبقاء العديد من الكائنات الحية في النظم البيئية البحرية، وقدّمت الدراسات العديدة أدلّة على الآثار الضارّة على الحياة البحريّة، وأكدت على الحاجة الملحّة لاستراتيجيّات فعّالة في مواجهة هذه الملوّثات.

وتغطي المحيطات ما يقرب من 70٪ من سطح الكوكب، وهي بمثابة موائل حرجة لمجموعة متنوعة هائلة من الكائنات الحية. ومع التطور التكنولوجي والصناعي، تم إطلاق ملوثات تؤثر على التوازن الدقيق للنظم الإيكولوجية البحرية، ويشمل تلوّث البحار والمحيطات أشكالًا مختلفة، بما في ذلك الملوّثات الكيميائيّة، والحطام البحريّ، والتلوّث الضوضائيّ، والتلوّث الحراريّ.

وتُعَدّ الانسكابات النفطيّة واحدة من أكثر أشكال التلوّث تدميرًا، وتحدث عندما يتم إنساب النفط نتيجة الحوادث التي تحدث أثناء الحفر والنقل البحريّ والإغراق غير القانونيّ، وتُطلق هذه الأحداث كمّيّات كبيرة من الهيدروكربونات البتروليّة، ممّا يتسبّب في أضرار فوريّة وطويلة الأجل للحياة البحريّة.

وتطلق الأنشطة الصناعيّة معادن ثقيلة مثل الزئبق والرصاص والكادميوم في البيئات البحريّة، وتتراكم هذه الموادّ السامّة في الكائنات الحيّة من خلال التراكم الأحيائيّ والتضخّم الأحيائيّ، ممّا يؤدّي إلى آثار صحّيّة وخيمة.

على سبيل المثال، يشكّل التسمّم بالزئبق من المأكولات البحريّة الملوّثة مخاطر كبيرة على صحّة الإنسان وبقاء الثدييّات البحريّة.

وكذلك أصبح انتشار النفايات البلاستيكيّة يشكّل أزمة بيئيّة عالميّة، حيث تدخل الموادّ البلاستيكيّة إلى النظم البيئيّة البحريّة من خلال التخلّص غير السليم وممارسات إدارة النفايات غير الملائمة، وأظهرت الدراسات أنّ الكائنات البحريّة غالبًا ما تخطئ في حطام البلاستيك بالغذاء، ممّا يؤدّي إلى الابتلاع والتشابك.

هذا يمكن أن يؤدّي إلى إصابات داخليّة، والاختناق، والمجاعة، ممّا يؤثّر على كلّ من الحيوانات البحريّة الكبيرة والكائنات الحيّة الدقيقة.

وينتج عن تجزئة العناصر البلاستيكيّة الأكبر حجمًا تكوين جزيئات بلاستيكيّة صغيرة يقلّ حجمها عن 5 مم، وبحسب باحثين، فقد تسلّلت هذه الجسيمات إلى سلاسل الغذاء البحريّة، ممّا أثّر على مجموعة واسعة من الأنواع، من الكائنات الحيّة الّتي تتغذّى بالترشيح إلى أعلى الحيوانات المفترسة، وأثبتت دراسات نشرت نتائجها خلال السنوات الماضية، أنّ اللدائن الدقيقة يمكن أن تسبّب ضررًا جسديًّا، وتعيق نجاح الإنجاب، وتعطّل العمليّات الفسيولوجيّة في الكائنات البحريّة.

وتساهم الأنشطة البشريّة، مثل الشحن والاستكشاف الزلزاليّ والتدريبات العسكريّة، في التلوّث الضوضائيّ تحت الماء، حيث تتداخل الضوضاء المفرطة مع قدرات الاتّصال والتغذية والتزاوج والملاحة للكائنات البحريّة، وربطت الدراسات العلميّة بين التلوّث الضوضائيّ والاستجابات للتوتّر، وفقدان السمع، وتغيير السلوك، وانخفاض النجاح الإنجابيّ في مختلف الأنواع البحريّة، كما تساهم العمليّات الصناعيّة، وخاصّة تصريف المياه الساخنة من محطّات توليد الطاقة والمنشآت الصناعيّة، في التلوّث الحراريّ في البيئات البحريّة.

ويمكن أن تؤثّر درجات حرارة المياه المرتفعة سلبًا على بقاء الكائنات البحريّة ونموّها وتكاثرها، خاصّة تلك الّتي تتكيّف مع نطاقات درجات حرارة معيّنة.

أصبح تبيض المرجان، الناتج عن ارتفاع درجات حرارة سطح البحر، مصدر قلق كبير، ممّا أدّى إلى فقدان التنوّع البيولوجيّ في النظم الإيكولوجيّة للشعاب المرجانيّة.