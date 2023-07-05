18 مليون جرعة من أول لقاح ضد الملاريا لدول إفريقية

يتوقع وصول اللّقاحات الأولى في الربع الأخير من العام 2023 ليبدأ إعطاؤها مطلع العام 2024.

أعلنت منظمة الصحة العالمية واليونيسف وتحالف "غافي" للقاحات الأربعاء أنّ حوالي 18 مليون جرعة من أول لقاح مضادّ للملاريا "آر تي إس، إس" ستسلّم إلى 12 دولة إفريقية حتى العام 2025.

وقال رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، خلال مؤتمر صحافي "يبقى الملاريا أحد أكثر الأمراض فتكا في إفريقيا حيث يقتل نحو نصف مليون طفل دون سن الخامسة كل عام".

وفي العام 2021، سجّلت 96% من الوفيات العالمية بالملاريا في إفريقيا.

ولقاح "آر تي إس، إس" الذي طوّرته مجموعة الأدوية البريطانية "جي إس كيه" أعطي لأكثر من 1,7 مليون طفل في ثلاث دول إفريقية هي غانا وكينيا وملاوي في إطار برنامج تجريبي.

وقال تيدروس "ثبت أنّه آمن وفعّال ما أدّى إلى انخفاض كبير في الأشكال الحادّة من الملاريا وانخفاض وفيات الأطفال".

وأعربت حوالي 30 دولة إفريقية عن رغبتها في الحصول على جرعات من اللّقاح.

ويتوقع وصول اللّقاحات الأولى في الربع الأخير من العام 2023 ليبدأ إعطاؤها مطلع العام 2024.

ومما يذكر أن مصدر الملاريا طفيلي أحادي الخلية ينتقل إلى الإنسان من خلال لدغات البعوض، ويتسبب بأعراض كالحمى والصداع والقشعريرة، ما يؤدّي إلى حالة خطيرة قد تصبح مميتة في حال عدم معالجتها.