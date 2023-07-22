الحر يزداد والعالم يسجل درجات قياسية

سُجلت في إيران أعلى درجة حرارة ووصلت إلى 66.7 درجة مئوية.

واصلت الحرارة تسجيل مستويات تفوق 40 درجات مئوية لفترات طويلة هذا الأسبوع في كل من أوروبا وجنوب الولايات المتحدة وأميركا الشمالية وبعض مناطق آسيا وشمالي إفريقيا وحوض المتوسط.

اليابان: سجلت زيادة عن المتوسط الموسمي بمعدل أكثر من 9 درجات.

الصين: تشهد أعلى درجات حرارة منذ عام 1961.

باكستان: الحرارة المحسوسة 51 درجة.

إيطاليا: وصلت درجات الحرارة إلى مستويات قياسية وسُجلت في سردينيا 48 درجة.

اليونان: يمكن للحرارة بلوغ 44 درجة.

ألمانيا: تسجيل أعلى درجة حرارة خلال العام ووصلت إلى38.3 درجات مئوية.

أسبانيا: تسجيل أعلى درجة حرارة وبلغت 45.4 درجات.

الجزائر: الحرارة بلغت 50 درجة.

الولايات المتحدة: في كاليفورنا وصلت إلى 53.9 درجة مئوية وفي لاس فيغاس 47.2 وفي أريزونا 43 درجة مئوية

تونس: وصلت الحرارة إلى 57.3 درجات مئوية.

مصر: وصلت الحرارة إلى 46 درجة مئوية.

الأردن: سجلت حرارة أكثر من 46 درجة.

السعودية: وصلت الحرارة إلى 50.5 درجة مئوية.

العراق: اقتربت الحرارة من 50 درجة مئوية.

إيران:شهدت أعلى درجة حرارة ووصلت إلى 66.7 درجة مئوية.