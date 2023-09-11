لا تجعل حرارة الصيف تؤثّر عليك ويمكنك ممارسة هذه الرياضات الصيفيّة

يمكن أن توفر ممارسة رياضة جماعية مثل كرة السلة، فوائد صحية بدنية وعقلية فريدة حيث وجدت الأبحاث أن ممارسة رياضة جماعية لها تأثير إيجابي على قوة العظام.

اعتمادًا على المكان الذي تعيش فيه فربما تحتفل بنهاية فصل الشتاء الطويل وعودة الطقس الدافئ، في الواقع بمجرد أن ارتفعت درجات الحرارة فوق 20 درجة وبدأت شجرة واحدة على الأقل في الإزهار، كان ذلك كافيًا للبعض منا ليعلن أن الصيف قد حل عمليًا، وبعد الخروج من السبات الشتوي فإن إحدى أفضل الطرق للاستفادة من الموسم الجديد هي ممارسة الرياضة الصيفية.

هنالك الكثير من الرياضات الممتعة التي يمكنك ممارستها بدءًا من الرياضات الهادئة وحتى الرياضات المكثفة، ومن الرياضات المبتدئة إلى الرياضات الصعبة، من المؤكد أنه ليس من الضروري أن تكون رياضيًا أولمبيًا، فحتى إن كنت لا ترغب في ممارسة رياضة بشكل منتظم فلا يزال بإمكانك التوجه للخارج والمشي؛ أما إن كنت من محبي الأنشطة المتنوعة والمختلفة في الصيف فإليك 5 أنشطة رياضية ممتعة يمكنك ممارستها ولعبها في الخارج خلال الأشهر الأكثر دفئًا.

كرة السلة

تُعتبر كرة السلة رياضة ممتعة تناسب العديد من المستويات البدنية والأعمار وذلك بسبب شعبيتها العالمية، إذ يتكون فريق كرة السلة من خمسة لاعبين ويمكنك أيضًا لعبها كلعبة ثنائية أو ثلاثة ضد ثلاثة أو حتى بمفردك؛ إن الهدف الرئيسي من اللعبة هو أن تقوم بتسجيل النقاط عن طريق تسديد الكرة من خلال الطوق واستخدام إستراتيجيات دفاعية لمنع الفريق الآخر من التسجيل.

يمكنك لعب كرة السلة بروح مرحة أو تنافسية، وفي كلتا الحالتين إنها طريقة رائعة لاكتساب القوة والتنسيق والقدرة على التحمل العضلي، بالإضافة إلى ذلك ستتاح لك الفرصة لتكون جزءًا من فريق ومجتمع أكبر.

الفوائد الصحية للعب كرة السلة

تقوي القدرة على التحمل العضلي

يتطلب لعب كرة السلة خفة في الحركة والقوة والقدرة على التحمل، إذ يجب عليك التحرك وتغيير الاتجاهات بسرعة باستخدام تقلصات العضلات عالية الشدة وقصيرة المدة، وستحتاج أيضًا إلى التحمل العضلي وهي قدرة العضلات على تطبيق القوة بشكل متكرر لفترة طويلة، إذ يمكنك زيادة قدرتك على التحمل العضلي من خلال لعب كرة السلة وممارسة التمارين لبناء قوة الجزء السفلي والعلوي من الجسم.

تبني عظاما صحية

يمكن أن توفر ممارسة رياضة جماعية مثل كرة السلة، فوائد صحية بدنية وعقلية فريدة حيث وجدت الأبحاث أن ممارسة رياضة جماعية لها تأثير إيجابي على قوة العظام، فالأشخاص الذين لعبوا كرة اليد وكرة القدم لديهم كثافة معادن في العظام أكثر من أولئك الذين كانوا خاملين.

تحسن من التوازن والتنسيق

يتطلب لعب كرة السلة منك أن تطور التنسيق بين يديك وعينيك وقدميك بينما تحافظ على توازنك طوال الوقت، إذ أنك تحتاج إلى تحريك جسمك بسرعة أثناء القفز أو الدوران أو تغيير الاتجاه واستخدام المهارات الحركية مثل التسديد والتمرير والمراوغة.

السباحة

ربما سمعت أن الخبراء يوصون البالغين بالحصول على 150 دقيقة من النشاط المعتدل أو 75 دقيقة من النشاط القوي كل أسبوع، والسباحة هي إحدى الطرق الممتازة لتمرين الجسم بأكمله ونظام القلب والأوعية الدموية، إذ تقوم هذه الرياضة لمدة ساعة على حرق نفس العدد من السعرات الحرارية تقريبًا مثل الجري دون التأثير على العظام والمفاصل.

الفوائد الصحية للسباحة

تحرك عضلات الجسم كاملة

واحدة من أكبر فوائد السباحة هي أنها تعمل على تمرين الجسم بالكامل من الرأس إلى أخمص القدمين، وتزيد من معدل ضربات القلب دون الضغط على جسمك وتبني القوة والقدرة على التحمل.

مفيدة للأشخاص الذين يعانون من مرض التصلب العصبي المتعدد

قد يجد الأشخاص المصابون بالتصلب المتعدد السباحة مفيدة لهم، إذ أن الماء يجعل الأطراف تطفو ما يساعد على دعمها أثناء ممارسة التمارين الرياضية، ففي إحدى الدراسات أدى برنامج السباحة لمدة 20 أسبوعًا إلى تقليل الألم بشكل كبير لدى الأشخاص المصابين بمرض التصلب العصبي المتعدد وقد أظهر هؤلاء الأشخاص أيضًا تحسنا في بعض الأعراض مثل التعب والاكتئاب والإعاقة.

تحرق السعرات الحرارية

السباحة هي وسيلة فعالة لحرق السعرات الحرارية، إذ يحرق الشخص ما يقرب من 423 سعرة حرارية في الساعة أثناء السباحة بوتيرة منخفضة أو معتدلة وقد يحرق نفس الشخص ما يصل إلى 715 سعرة حرارية في الساعة أثناء السباحة بوتيرة أكثر نشاطًا.

كرة القدم

كرة القدم هي رياضة جماعية والأكثر شعبية في العالم يشارك فيها 11 لاعبًا في كل فريق، يستخدم هؤلاء اللاعبون فيها أرجلهم ورؤوسهم وجذعهم لتمرير الكرة وتسجيل الأهداف، إن هذه اللعبة تتطلب من اللاعبين الجري بسرعة وببطء والقفز وسرعة البديهة وسرعة ردات الفعل، لذا فإن هذه الرياضة تعتبر رائعة للياقة البدنية وصحة القلب والأوعية الدموية.

الفوائد الصحية للعب كرة القدم

تزيد من القدرة الهوائية وصحة القلب والأوعية الدموية.

تخفض الدهون في الجسم وتحسن قوة العضلات.

تبني القوة والمرونة والتحمل.

تزيد من قوة العضلات والعظام.

تحسّن الصحة بسبب التحولات بين المشي والجري والركض.

ركوب الدراجات

يعد ركوب الدراجات وسيلة ممتعة للبقاء بصحة جيدة، بما في ذلك مساعدتك على إنقاص الوزن وخفض نسبة الكوليسترول في الدم وتقوية ساقيك، إذ يعتبر ركوب الدراجات من التمارين الهوائية منخفضة التأثير والتي تبقيك نشيطًا ويمكن أن يساعدك في تشكيل نمط حياة صحي جسديًا وعقليًا.

الفوائد الصحية لركوب الدراجات

يقوم على تقوية ساقيك

يعمل ركوب الدراجات على تحسين الوظيفة العامة للجزء السفلي من الجسم وتقوية عضلات ساقيك دون الضغط على المفاصل، إنه يستهدف عضلات الفخذ والأرداف وأوتار الركبة والبطات، إذ تستطيع أن تقوم بتقوية ساقيك وتحسين أدائك في ركوب الدراجات عند ممارسة تمارين مثل القرفصاء وضغط الساق والقرفصاء الجزئية عدة مرات في الأسبوع.

يساعد على إنقاص الوزن

يمكن أن يساعد ركوب الدراجات بشكل منتظم وإذا كان بكثافة عالية على خفض مستويات الدهون في الجسم، إذ تشير الدراسات إلى أن ضم تدريبات السرعة والقوة مع ركوب الدراجات بانتظام قد يزيد بشكل مؤقت من عملية التمثيل الغذائي وبناء العضلات، مما يسمح لك بحرق المزيد من السعرات الحرارية حتى أثناء الراحة.

قد يخفّض من نسبة الكوليسترول

تساعد التأثيرات المعززة للصحة لركوب الدراجات على تحسين مستويات الكوليسترول، مما قد ينشط من صحة القلب والأوعية الدموية ويقلل من فرص الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية.

التنس

إن لعبة التنس رياضة مشهورة جدًا ويمارسها الأشخاص من جميع الأعمار، يمكن أن يلعب التنس شخصان أو أربعة، حيث يستخدم اللاعبون فيها المضارب لضرب الكرة فوق الشبكة لإيصالها للجانب الآخر من الملعب، ويمكن ممارسة التنس كرياضة أو كنشاط ترفيهي مع الأصدقاء والعائلة، كما تُعتبر لعبة التنس رياضة جيدة للحفاظ على صحتك ولياقتك البدنية وقوتك ورشاقتك.

الفوائد الصحية للتنس

يدعم صحة القلب والأوعية الدموية.

يزيد من قدرات التنفس.

خفض معدل ضربات القلب أثناء الراحة وضغط الدم.

تحسين وظيفة التمثيل الغذائي.

زيادة كثافة العظام.

خفض الدهون في الجسم.

تحسين قوة العضلات والقوة والمرونة.

في الصيف يصبح النهار دافئًا وحارًا وطويلًا حقًا، بينما تكون الليالي هي الأقصر وتكون الشمس مشرقة للغاية وكل شيء حولها يهمس بالخروج في الهواء الطلق! لذلك قم باستغلال هذا الفصل الرائع ومارس رياضتك الصيفية المفضّلة من خلال اللعب في الخارج تحت أشعة الشمس وتأكد من شربك للكثير من الماء.