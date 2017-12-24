الصين حجبت 13 ألف موقع منذ 2013

وصل عدد المواقع التي حجبتها الصين منذ عام 2015، إلى 13 ألف موقع، وذلك بسبب "انتهاكها للقواعد المفروضة على الشبكة في الصين"، وذلك حسبما أعلنت وكالة أنباء الصين الجديدة، اليوم الأحد.

وإضافة إلى هذه المواقع، ذكرت الوكالة أن عشرة ملايين حساب إنترنت أُقفلت "لانتهاكها بروتوكول الخدمة". ويُرجّح أن تكون هذه حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونقلت الوكالة عن نائب رئيس اللجنة الدائمة للجمعية الوطنية، وانغ شينغجون أن "هذه الإجراءات ذات أثر رادع".

وكان تقرير لمنظمة "فريدوم هاوس" الأميركية غير الحكومية أشار إلى أن الصين تمارس سياسات هي الأكثر تشددا في الرقابة على الإنترنت من بين 65 دولة شملتها الدراسة، متقدّمة على إيران وسورية.

وتحجب بكين بشكل تام مواقع التواصل الأجنبية مثل فيسبوك وتويتر ويوتيوب ومحرّك غوغل وعددا من وسائل الإعلام الأجنبية.

أما المواقع المحلية مثل "ويبو" و"وي تشات"، فتمارس عليها رقابة مشددة، وسرعان ما تُحذف منها المضامين التي تُعدّ "حساسة".

وتبرّر بكين سياستها هذه بدواعي الحفاظ على الأمن القومي.

لكن المستخدمين الصينيين كثيرا ما يلتفّون على هذه الرقابة مستخدمين برامج متوافرة على الإنترنت.

وقبل أيام، أصدرت محكمة في جنوب البلاد حكما بسجن رجل لمدة خمس سنوات ونصف سنة لإدانته ببيع برامج تتيح دخول المواقع المحجوبة.