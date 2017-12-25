  2. علوم وتكنولوجيا
  3. أخبار التكنولوجيا

"فيسبوك" يطلق أداة جديدة للتبرع

تاريخ النشر: 25/12/2017 - 17:11

"فيسبوك" يطلق أداة جديدة للتبرع
عرب ٤٨
تحرير : نواف رضوان

أطلق موقع التواصل الاجتماعي في العالم "فيسبوك" أداة جديدة تتيح لمستخدمي الموقع جمع التبرعات للأعمال الخيرية والمشاركة في القضايا التي يريدون دعمها.

وأعلن مارك زوكربيرغ، مؤسس موقع التواصل الاجتماعي خلال أعمال "منتدى فيسبوك الاجتماعي الخيري" في نيويورك، أنّ الموقع سيتيح هذه الخدمة مجانا وإنه سيتم تحويل حصيلة التبرع إلى الجهات التي تم التبرع لها مباشرة.

وأضافت الشركة زرا جديدا إلى نافذة الموقع باسم "دونيت" أو "تبرع" ليتيح طريقة سريعة وغير معقدة لجمع التبرعات. في الوقت نفسه فإن واجهة المستخدم التي توفرها الأداة الجديدة، ستتيح للمنظمات الخيرية جمع التبرعات بسهولة وبشكل متزامن عبر "فيسبوك". كما تتيح لمؤسسات مواجهة الكوارث الوصول مباشرة إلى البيانات العامة في الموقع.

يذكر أن زوكربرغ وزوجته بريسيلا، يشاركان في الكثير من الأنشطة الخيرية ويعتزمان التبرع بجزء كبير من ثروتهما للأعمال الخيرية طوال حياتهم.

ملف خلص | القدس عاصمتنا

#فيسبوك
#تبرع
#تواصل اجتماعي

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الصين تحقق نجاحا في مشروع "التدفئة النظيفة"
الصين تحقق نجاحا في مشروع "التدفئة النظيفة"

2017-12-25

الصين حجبت 13 ألف موقع منذ 2013
الصين حجبت 13 ألف موقع منذ 2013

2017-12-24

علماء صينيون يبتكرون بطارية يمكن شحنها بثانية
علماء صينيون يبتكرون بطارية يمكن شحنها بثانية

2017-12-24

الأكثر قراءة

حالة الطقس: منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة

حالة الطقس: منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة

2017-12-24
محكمة الاحتلال ترفض الإفراج عن عهد التميمي

محكمة الاحتلال ترفض الإفراج عن عهد التميمي

2017-12-24
بن سلمان لجأ لإقناع عباس بـ

بن سلمان لجأ لإقناع عباس بـ"صفقة القرن" بعد تهديده

2017-12-24
تنديد واسع بجريمة تفجير سيارة سيدة من يركا

تنديد واسع بجريمة تفجير سيارة سيدة من يركا

2017-12-24
أرغمان: الهدوء بالأراضي الفلسطينية خداع ومضلل

أرغمان: الهدوء بالأراضي الفلسطينية خداع ومضلل

2017-12-24