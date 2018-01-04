"جوجل": رقائق الذاكرة تتيح فرصة القرصنة

أعلن خبراء أمنيون في شركة جوجل العملاقة للتكنولوجيا، أن الرقائق الإلكترونية التي أنتجتها شركة "إنتل" وشركات أخرى، والمستخدمة في معالجات الحواسيب، تحتوي على ثغرات أمنية خطيرة.

وأفاد بيان صادر عن فريق "زيرو بروجكت" التابع لجوجل، اليوم الخميس، أن الثغرات الأمنية الموجودة في الرقائق الإلكترونية لشركات مثل إنتل، و"إيه إم دي"، و"إيه آر إم"، تتيح الفرصة أمام القراصنة لسرقة كلمات المرور ومعلومات حساسة أخرى للمستخدمين.

وأضاف البيان أن الثغرات تؤثر على الشرائح الإلكترونية، والأجهزة، وأنظمة التشغيل.

من جهتها، أعلنت شركة إنتل أنها تحاول معالجة الثغرة المذكورة، مبينة أنه لن يكون هناك بطء لدى المستخدمين أثناء أعمال المعالجة.