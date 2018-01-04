  2. علوم وتكنولوجيا
  3. أخبار التكنولوجيا

"جوجل": رقائق الذاكرة تتيح فرصة القرصنة

تاريخ النشر: 04/01/2018 - 13:32

"جوجل": رقائق الذاكرة تتيح فرصة القرصنة
توضيحية (pixabay)
عرب ٤٨
تحرير : محمود مجادلة

أعلن خبراء أمنيون في شركة جوجل العملاقة للتكنولوجيا، أن الرقائق الإلكترونية التي أنتجتها شركة "إنتل" وشركات أخرى، والمستخدمة في معالجات الحواسيب، تحتوي على ثغرات أمنية خطيرة.

وأفاد بيان صادر عن فريق "زيرو بروجكت" التابع لجوجل، اليوم الخميس، أن الثغرات الأمنية الموجودة في الرقائق الإلكترونية لشركات مثل إنتل، و"إيه إم دي"، و"إيه آر إم"، تتيح الفرصة أمام القراصنة لسرقة كلمات المرور ومعلومات حساسة أخرى للمستخدمين.

وأضاف البيان أن الثغرات تؤثر على الشرائح الإلكترونية، والأجهزة، وأنظمة التشغيل.

من جهتها، أعلنت شركة إنتل أنها تحاول معالجة الثغرة المذكورة، مبينة أنه لن يكون هناك بطء لدى المستخدمين أثناء أعمال المعالجة.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#جوجل
#إنتل
#الرقائق الإلكترونية
#ثغرات أمنية

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

أكثر من نصف السيارات في النرويج "صديقة للبيئة"
أكثر من نصف السيارات في النرويج "صديقة للبيئة"

2018-01-04

كيف ومتى وصل البشر إلى الأميركيتين؟ جمجمة عمرها 11500 عام تجيب...
كيف ومتى وصل البشر إلى الأميركيتين؟ جمجمة عمرها 11500 عام تجيب...

2018-01-03

الصين تبني مجمعا لأبحاث الذكاء الصناعي بملياري دولار
الصين تبني مجمعا لأبحاث الذكاء الصناعي بملياري دولار

2018-01-03

الأكثر قراءة

حالة الطقس: أجواء عاصفة والتحذير من الفيضانات والسيول الجمعة

حالة الطقس: أجواء عاصفة والتحذير من الفيضانات والسيول الجمعة

2018-01-03
للمرة الرابعة: قذيفة جديدة تسقط في

للمرة الرابعة: قذيفة جديدة تسقط في "المجلس الإقليمي أشكول"

2018-01-03
منخفض جديد يضرب البلاد: عواصف رعدية وأمطار وثلوج

منخفض جديد يضرب البلاد: عواصف رعدية وأمطار وثلوج

2018-01-03
باراك: القادم أعظم.. قضية أزاريا سهلة مقارنة بما سيأتي

باراك: القادم أعظم.. قضية أزاريا سهلة مقارنة بما سيأتي

2018-01-03
دير نظام: استشهاد الفتى مصعب التميمي بنيران الاحتلال

دير نظام: استشهاد الفتى مصعب التميمي بنيران الاحتلال

2018-01-03