"سكايب" تلغي إمكانية الدخول إلى الحسابات عن طريق "فيسبوك"

أعلنت شركة "مايكروسوفت"، المالكة لـ"سكايب"، السير على عكس خطى معظم الشركات العالمية، وحذف إمكانية الدخول إلى "سكايب" عن طريق "فيسبوك".

وقالت الشركة، إنّه وابتداءً من التاسع من كانون الثاني/ يناير، سيكون الدخول مشروطا باستخدام حسابات "مايكروسوفت" فقط.

وكانت الشركة قد حذرت من قبل، أنّ الدخول إلى خدمة "سكايب"، ستقتصر على حسابات "مايكروسوفت" بحلول عام 2018.

ويمكن للمستخدمين الدخول إلى حساباتهم، عن طريق حساب "إكس بوكس" و "وان درايف" و "آوتلوك" و "هوتميل" و "ويندوز" و "أوفيس أونلاين".

واشتكى مستخدمون خلال السنة الأخيرة، بتعطل حساباتهم القديمة، وعدم إمكانية الدخول إليها، دون تغيير كلمات المرور، حيث فقد مستخدمون حساباتهم، حتّى بعد تغيير كلمات المرور.