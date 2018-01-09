"سوني" و"فيسبوك" تعقدان اتفاقا لتبادل الملفات الموسيقية

أعلنت شركة "سوني/إيه.تي.في"، عن توقيع اتفاقية مع شركة "فيسبوك"، ستتيح لمستخدمي موقع التواصل الاجتماعي تحميل وتبادل ملفات فيديو من قائمة الشركة المنتجة للموسيقى من خلال موقعي "فيسبوك" و"إنستغرام".

وسيتيح الاتفاق الذي يستمر لسنوات، لفنانين مرتبطين بشركة "سوني/إيه.تي.في"، الحصول على حقوق مالية مقابل استخدام أغنياتهم على منصتي التواصل الاجتماعي.

وتضم قائمة "سوني/إيه.تي.في" فنانين مثل بوب ديلان وتيلور سويفت وإد شيران، وكذلك The Beatles ومايكل جاكسون وغيره.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "سوني/إيه.تي.في"، مارتن باندييه، "نحن سعداء لتوقيع هذا الاتفاق"، وأضاف "إننا نتطلع إلى إقامة علاقات طويلة ومزدهرة".

ومن جهة أخرى، قالت تمارا هريفناك، رئيسة تطوير الأعمال الموسيقية في الفيسبوك، "نحن متحمسون للعمل مع أكبر شركة منتجة للموسيقى في العالم".

وأضافت: "تعتبر شركة "سوني/إيه.تي.في"، إحدى الشركات الرائدة في المجال الرقمي، ونحن سعداء للعمل معهم".

يُذكر أن فيسبوك يملك أكثر من 2 مليار مستخدم شهرياً، في حين يملك إنستغرام 800 مليون. بدورها تملك شركة "سوني/إيه.تي.في" مكتبة لأكثر من 3 مليون أغنية، واحتفظت الشركة، في الخمس السنوات الأخيرة، بالمركز الأولى في نشر الأعمال الموسيقية.

تجدر الإشارة، إلى أن الاتفاق مع "سوني/إيه.تي.في" يأتي في أعقاب اتفاق مماثل وقعته "فيسبوك" مع "يونيفرسال ميوزيك جروب" في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي من أجل الاحتفاظ بالمستخدمين وجذب المعلنين.