عملة الـ"بيتكوين" تسجل انخفاضا بنسبة 10%

انخفض سعر العملة الافتراضية الشهيرة "بيتكوين" في تداولات اليوم الأربعاء، بنسبة 10 بالمائة إلى ما دون 14 ألف دولار أميركي.

ووصل سعر البيتكوين إلى 13.568 ألف دولار، بقيمة سوقية 232.47 مليار دولار عند الساعة 09:24 بتوقيت غرينيتش.

بينما على النقيض، ارتفعت عملة "الايثيروم" بنسبة 3.17 بالمائة إلى 1276.5 دولارا، محققة أعلى مستوياتها على الأطلاق بقيمة سوقية 127.38 مليار دولار لتتصدر المرتبة الثانية من حيث القيمة السوقية.

وتراجعت عملة "الريبل" بنسبة 22.25 بالمائة إلى 1.89 دولار وبقيمة سوقية 73.84 مليار دولار، وهبطت "بيتكوين كاش" 4.3 بالمائة إلى 2355.8 دولار بقيمة سوقية 40.28 مليار دولار.

وقفزت القيمة السوقية للعملات الافتراضية بنحو كبير في 2017، لتنهي العام عند 569.7 مليار دولار، بزيادة 552 مليار دولار عن أرقام 2016، وفق حسابات وكالة الأناضول.

ولا تملك العملات الافتراضية، رقما متسلسلا ولا تخضع لسيطرة الحكومات والبنوك المركزية، كالعملات التقليدية، بل يتم التعامل بها فقط عبر شبكة الإنترنت، دون وجود فيزيائي لها.