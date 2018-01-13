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"جوجل" تزيل 60 تطبيقا بعد اكتشاف برمجيات خبيثة

تاريخ النشر: 13/01/2018 - 15:37

"جوجل" تزيل 60 تطبيقا بعد اكتشاف برمجيات خبيثة
عرب ٤٨/ وكالات
تحرير : نواف رضوان

قالت شركة "جوجل" التابعة لشركة "ألفابت"، إنها ستزيل 60 تطبيقا للألعاب بعد أن أعلنت شركة "تشيك بوينت" الأمنية اكتشاف برمجيات خبيثة جديدة في التطبيقات المتاحة لكل من الأطفال والكبار في جوجل "بلاي ستور."

وقالت "تشيك بوينت"، إن البرمجيات الخبيثة تعرض إعلانات إباحية وتحاول خداع المستخدمين لشراء تطبيقات معينة.

وقال متحدث باسم جوجل "أزلنا التطبيقات من جوجل بلاي، وأوقفنا حسابات مطوري هذه البرمجيات وسنستمر في توجيه تحذيرات قوية لأي شخص يقوم بتثبيت هذه التطبيقات".

وقالت "تشيك بوينت" في تدوينة يوم الجمعة، إن البرمجيات الخبيثة المعروفة باسم "أدالت سواين" تختبئ داخل تطبيقات ألعاب تشير بيانات جوجل بلاي إلى أنه جرى تثبيتها ما بين ثلاثة وسبعة ملايين مرة.

وهذه التطبيقات ليست ضمن المجموعة التي تعتمد على برنامج يساعد الآباء والأمهات على معرفة السن المناسب لفحوى هذه التطبيقات على جوجل ستور.

وأوضحت الشركة أن الإعلانات المخلة داخل التطبيقات ليست إعلانات جوجل.

وأضافت "تشيك بوينت"، إن البرمجيات الخبيثة تخدع المستخدمين لتثبيت تطبيقات أمنية زائفة يمكن أن تفتح الباب أمام هجمات أخرى مثل سرقة بيانات المستخدم.

وتابعت أن الألعاب والتطبيقات المخصصة للأطفال هدف جديد لمجرمي الإنترنت الذين استهدفوا من قبل مستشفيات وأعمال وحكومات.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#جوجل
#تطبيق

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