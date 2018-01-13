"فيسبوك" يدخل محادثات لمكافحة الدعاية المتطرفة

شارك "فيسبوك" هذا الأسبوع، في محادثات رئيسية مع أجهزة الشرطة الأوروبية، حول كيفية وقف واستئصال منشورات الجهاديين على الإنترنت والمرتبطة بالإرهاب والعنف، وذلك في إطار تطوير سبل مواجهة هذا النوع من الدعاية.

وقال مسؤولون الجمعة، إن ممثلين عن الشبكة الاجتماعية، سافروا إلى لاهاي من اجل الانضمام للمباحثات الخميس في مقر اليوروبول في المدينة.

وذكر اليوروبول في بيان، أن ممثلين عن موقع "إنستغرام" التحقوا بالمباحثات إضافة إلى مسؤولين من الشرطة البريطانية والفرنسية والبلجيكية بهدف "التعرف على المحتوى المتطرف الإرهابي والعنف الذي يتم تحميله وتأمين ازالته بسرعة" من على المنصتين.

وقال فنسنت سيمستر، رئيس وحدة الانترنت في اليوروبول، إن وكالة الشرطة الأوروبية تتعاون مع "فيسبوك" منذ عامين من أجل "الحد من الوصول للدعاية على الإنترنت".

وجزء من الأهداف هو إيجاد طرق للتعامل مع النزعات الجديدة بالإضافة إلى "كيفية الدفاع عن النفس إزاء هذا النوع من الاساءات".

وقال "فيسبوك" إنه ملتزم تجاه "إزالة الإرهابيين والمنشورات التي تدعم الإرهاب" عن الموقع عندما يصبح على بينة منهم، وجعل الشبكة الاجتماعية "أماكن معادية للإرهابيين".

وأشار سيمستر، إلى أنه في وقت يتم التعرف على 99% من هذه المنشورات وإزالتها، "نحن أيضا ننظر في كيفية التفاف أصحاب الدعاية على هذه الاجراءات المضادة التي يضعها فيسبوك".

ومع تقهقر تنظيم الدولة الاسلامية في العراق وسوريا، لوحظ تراجع نشاطه أيضا على شبكة الإنترنت.

وحذر سيمستر من أنه بينما تتلاشى "القدرة الإنتاجية للخلافة"، فإن "أنصارها يتولون جزءا من مسؤولية صناعة المحتوى".

وهذا المحتوى على وجه الخصوص من الصعب اكتشافه بواسطة البرامج الإلكترونية.

وقال "إنها حقا معركة لا تنتهي ومستمرة بالتطور" تتحرك عبر المنصات الرقمية.

وهدفت المحادثات أيضا إلى مساعدة اليوروبول على إيجاد دلائل محتملة "لفتح تحقيقات".

ويأتي هذا الاجتماع مع إعلان "فيسبوك" تغييرات في كيفية عرض الأخبار على صفحات المستخدمين بحيث تكون الأولوية للأصدقاء والعائلة على حساب الإعلانات ومنشورات وسائل الاعلام.